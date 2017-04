Tradegate-Aktienkurs Intel-Aktie:

Kurzprofil Intel Corp.:



Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein US-Chiphersteller mit Hauptsitz in Santa Clara (Kalifornien). Das Unternehmen wurde 1968 von Mitarbeitern des Unternehmens Fairchild Semiconductor gegründet. Intel ist vor allem für PC-Mikroprozessoren bekannt, bei denen das US-Unternehmen einen globalen Marktanteil von ca. 80% hält. Darüber hinaus produziert Intel diverse weitere Sorten von Mikrochips für Computer, z.B. Chipsätze für Mainboards, WLAN und Netzwerkkarten sowie Embedded CPUs und Flash-Speicher. (04.04.2017/ac/a/n)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Intel-Aktienanalyse von Aktienanalyst Alexander Zienkowicz von der Nord LB:Alexander Zienkowicz, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zum Technologiesektor die Aktie des Chipproduzenten Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) zu halten.Der PC-Markt ziehe sich seit einigen Jahren zusammen. Der Aufstieg von Tablet-PCs und Smartphones habe die Nachfrage zulasten des PC-Absatzes verschoben, zudem würden Ersatzinvestitionen aufgrund längerer Lebenszyklen verzögert. Seien 2011 noch 352 Mio. PCs abgesetzt worden, seien es 2016 265 Mio. Einheiten gewesen. Dies entspreche einem durchschnittlichen Rückgang um jährlich 5%. Allerdings habe sich im Jahresverlauf ein Stabilisierungskurs abgezeichnet, welcher in Q4/2016 fortgesetzt worden sei. Nach einem zu Jahresbeginn noch starken Rückgang um ca. 11%, habe das Marktforschungsunternehmen IDC für Q4 einen Rückgang von lediglich 1,5% genannt. Insgesamt sei der PC-Absatz im abgelaufenen Jahr um 6% zurückgegangen.Für 2017 prognostiziere IDC einen gegenüber dem Vorjahr stabilen Absatz. Wachstum finde in den Teilsegmenten High-End, Gaming sowie Hybrid-PCs (Ultramobiles, Convertibles) statt. Investitionszurückhaltung im Vorfeld der anstehenden Wahlen in Europa könnte im kommerziellen Sektor dämpfen. Nachlassender Druck resultiere aus einem rückläufigen Tablet-Markt, dessen Einbruch sich 2016 beschleunigt habe. Nach einem Rückgang um 10% in 2015 sei der Gesamtabsatz in 2016 laut IDC um 15,6% eingebrochen. Probleme seien zum einen ausgedehnte Innovations- und Lebenszyklen, zum anderen würden Anwender zunehmend zu Smartphones mit größeren Displays, speziell Phablets über 5 Zoll Bildschirmgröße, sowie Hybrid -Computern tendieren. Aufgrund des harten Wettbewerbs hätten sich kleinere Hersteller wie Dell und Nvidia vom Markt zurückgezogen.Alexander Zienkowicz, Aktienanalyst der Nord LB, bewertet in seiner aktuellen Branchenstudie die Intel-Aktie mit dem Rating "halten". Das Kursziel laute USD 38,00. (Analyse vom 04.04.2017)Börsenplätze Intel-Aktie: