Nasdaq-Aktienkurs Intel-Aktie:

45,26 USD -3,39% (03.01.2018, 22:00)



ISIN Intel-Aktie:

US4581401001



WKN Intel-Aktie:

855681



Ticker-Symbol Intel-Aktie:

INL



NASDAQ Ticker-Symbol Intel-Aktie:

INTC



Kurzprofil Intel Corp.:



Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein US-Chiphersteller mit Hauptsitz in Santa Clara (Kalifornien). Das Unternehmen wurde 1968 von Mitarbeitern des Unternehmens Fairchild Semiconductor gegründet. Intel ist vor allem für PC-Mikroprozessoren bekannt, bei denen das US-Unternehmen einen globalen Marktanteil von ca. 80% hält. Darüber hinaus produziert Intel diverse weitere Sorten von Mikrochips für Computer, z.B. Chipsätze für Mainboards, WLAN und Netzwerkkarten sowie Embedded CPUs und Flash-Speicher. (04.01.2018/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Intel-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Friebel von Independent Research:Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlageurteil für die Aktie des Chipherstellers Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC).Laut einem Bericht der Technologieseite "The Register" hätten alle Intel-Chips der vergangenen zehn Jahre eine erhebliche Schwachstelle, die es gewöhnlichen Computerprogrammen ermögliche, auf Bereiche von Intel-Prozessoren zuzugreifen, die eigentlich geschützt sein sollten und sensible Daten wie Passwörter enthalten könnten. Beseitigt werden könne die Sicherheitslücke aber nicht von dem US-Chiphersteller selbst, sondern nur durch Veränderungen der Betriebssysteme. Microsoft bereite hierzu bereits ein Software-Update von Windows vor. Jedoch solle dem Bericht zufolge das Update Geräte mit Intel-Chips zum Teil erheblich langsamer machen (je nach Modell zwischen 5% und 30%).Intel habe gestern Abend die Sicherheitslücke bestätigt, habe jedoch die Behauptung zurückgewiesen, dass die Schwachstelle nur Intel-Prozessoren betreffe. Der US-Titel habe gestern dennoch 3,4% an Wert verloren, während die Aktie des Rivalen AMD um 5,2% habe zulegen können, da sich AMD als klarer Nutznießer der Defekte von Intel-Chips erweisen könnte. Für Intel bedeute die Sicherheitslücke neben möglichen Marktanteilsverlusten einen Imageverlust sowie eventuelle Abschreibungen oder Klagen.Börsenplätze Intel-Aktie:Xetra-Aktienkurs Intel-Aktie:37,10 EUR -1,85% (04.01.2018, 11:16)