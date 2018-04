Auch der populistische Grundton und der Protektionismus dürften in der US-amerikanischen Politik bis zu den Halbzeitwahlen im November vorherrschen. Sie würden die politische Strategie der Trump-Administration 2018 weiterhin prägen - um die Wähler zu erreichen, die sich vom technologischen Wandel oder der Globalisierung bedroht fühlen würden.



Dass die gleichen zugrundeliegenden Faktoren der Marktvolatilität im ersten Quartal 2018 für erneute Marktschwankungen sorgen würden, sei also wahrscheinlich. Vieles deute darauf hin, dass sich die starke Marktperformance bei gleichzeitig geringer Volatilität aus dem letzten Jahr nicht halten werde. Angesichts sinkender Renditen pro Risikoeinheit gepaart mit einem schwierigen Umfeld für Anleihen und Aktien sei ein fokussierterer Ansatz für das Portfoliorisikomanagement erforderlich.



Letztendlich gebe es Anzeichen dafür, dass das globale Wachstum seinen Höhepunkt erreicht habe. Die Einkaufsmanagerindices in Europa, den USA und Asien hätten sich von ihren Höchstständen entfernt. In Europa und den USA sei diese Normalisierung überfällig gewesen, denn die Einkaufsmanagerindices seien gegenüber den tatsächlich realisierten Wachstumsraten überzogen gewesen, sodass sie sich über kurz oder lang wieder dem Mittelwert hätten annähern müssen. Auch in fundamentaler Hinsicht sei eine gewisse Konjunkturverlangsamung gerechtfertigt. Wenn die Industrieländer ihre Überkapazitäten abbauen würden, müsse sich die langfristige Wachstumsentwicklung zwangsläufig normalisieren. In Asien seien die Einkaufsmanagerindices von nicht ganz so hohen Niveaus gefallen und würden eine Verlangsamung des Welthandels signalisieren, Rohstoffe eingeschlossen.



Aus ökonomischer Sicht bestehe aber wenig Grund, einen massiven Einbruch zu fürchten. Das Finanzumfeld sei nach wie vor expansiv, in den USA stünden fiskalische Impulse bevor, die Unternehmensausgaben würden weltweit zunehmen und die Einkünfte der Privathaushalte würden durch das Beschäftigungswachstum gestützt.



Doch die Märkte seien anfälliger geworden - sie würden Wendepunkte einpreisen. Während die Wachstumsraten ihr Tempo verringern würden, würden auch die Gewinne abflachen, vor allem in konjunkturempfindlicheren Sektoren. Die nun begonnene Berichtssaison für das erste Quartal könne zweifellos ein stabiles Gewinnwachstum vorweisen. So dürften die Unternehmensgewinne im S&P 500 im Vergleich zum Vorjahr um 17 Prozent zulegen. Es werde aber wahrscheinlich diesbezüglich das beste Quartal sein für 2018.



Was bedeute das unterm Strich für Anleger? Bei moderaten Renditen und häufigeren Volatilitätsphasen sei das Management des Portfoliorisikos entscheidend. Strategien für den Kapitalerhalt würden in den Vordergrund rücken. Zudem dürften Strategien, die bei begrenzter Abhängigkeit von direktionalen Marktbewegungen von Aktien und Anleihen Zusatzrenditen erwirtschaften würden, ebenso gefragt sein wie flexible Ansätze für die taktische Asset Allocation. (18.04.2018/ac/a/m)







Die aktuellen Marktturbulenzen sind weitgehend auf fundamentale Faktoren zurückzuführen, so Larry Hatheway, Group Head GAM Investment Solutions und Chefökonom bei GAM Investments.Das Jahr 2018 habe den Beginn einer neuen Ära eingeläutet. Der Umbruch habe mit aufkommenden Inflationsängsten Anfang Februar begonnen. Die US-amerikanischen Löhne seien rasant gestiegen. Dies habe die Frage aufkommen lassen, ob die Inflation über das Ziel der FED hinausschießen würde - und wenn ja, wie die Notenbank darauf reagieren würde.Nachdem die US-Inflationsdaten die Gemüter hätten beruhigen können, habe der März neue Herausforderungen mit sich gebracht. Hauptanlass zur Sorge sei die Verschärfung des Handelskonflikts durch die Ankündigung von Strafzöllen gewesen - die dritte Maßnahme der Vereinigten Staaten in Folge gegen eine Reihe von Handelspartnern. Auch dies könnte sich zu einer fundamentalen Herausforderung für die Märkte entwickeln, da die US-Politik von einer deutlich unterstützenden Position (wie Steuersenkungen und Deregulierung im vergangenen Jahr) in eine handelsbeschränkende, populistischere Haltung zu wechseln scheine. Die Angriffe der Regierung Trump auf Amazon seien erschwerend hinzugekommen, gerade zu einer Zeit, als die Datenschutzsorgen im IT-Sektor zugenommen hätten.