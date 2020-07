Tradegate-Aktienkurs InflaRx-Aktie:

5,684 EUR +26,47% (21.07.2020, 15:12)



NASDAQ-Aktienkurs InflaRx-Aktie:

5,14 USD -1,34% (20.07.2020, 22:00)



ISIN InflaRx-Aktie:

NL0012661870



WKN InflaRx-Aktie:

A2H7A5



Ticker-Symbol InflaRx-Aktie Deutschland:

IF0



Nasdaq Ticker-Symbol InflaRx-Aktie:

IFRX



Kurzprofil InflaRx N.V.:



InflaRx (ISIN: NL0012661870, WKN: A2H7A5, Ticker-Symbol: IF0, NASDAQ-Symbol: IFRX) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Anwendung seiner Anti-C5a-Antikörper-Technologie konzentriert, um wirksame, spezifische, erstklassige C5a-Inhibitoren zu entdecken und klinisch zu entwickeln. Komplementfaktor C5a ist ein wichtiger Vermittler der Entzündungsreaktion und ist am Fortschreiten einer Vielzahl von Autoimmun- und Entzündungserkrankungen beteiligt. Das Unternehmen wurde im Jahr 2007 gegründet und hat Standorte in Jena und München. InflaRx ist an der US-Technologiebörse NASDAQ Global Select Market in den USA unter dem Symbol IFRX gelistet. Weitere Informationen finden Sie unter www.inflarx.com. (21.07.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - InflaRx-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von InflaRx N.V. (ISIN: NL0012661870, WKN: A2H7A5, Ticker-Symbol: IF0, NASDAQ-Symbol: IFRX) unter die Lupe.Die deutsche Biotech-Schmiede treibe das Forschungsprogramm mit IFX-1 gegen Covid-19-induzierte Pneumonien weiter voran. Wie InflaRx am Dienstag gemeldet habe, solle eine klinische Phase-3-Studie aufgesetzt werden. Am Aktienmarkt finde die Meldung regen Anklang, zur Stunde könne der Biotech-Titel rund 30 Prozent zulegen.Dem Unternehmen zufolge hätten erste Daten mit IFX-1 aus dem randomisierten, explorativen Phase-2-Teil der Phase-2/3-Studie eine um 50 Prozent niedrigere Gesamtmortalitätsrate und andere Wirksamkeitstrends gezeigt.Der Start der geplanten randomisierten, doppeltblinden, Placebo-kontrollierten, multinationalen Phase-3-Studie stehe dem Vernehmen nach noch unter Vorbehalt der behördlichen Genehmigung. Der primäre Endpunkt werde als die 28-tägige Gesamtmortalität definiert.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze InflaRx-Aktie: