Börsenplätze Infineon-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

33,785 EUR -0,19% (04.02.2021, 10:39)



XETRA-Aktienkurs Infineon-Aktie:

33,95 EUR +0,35% (04.02.2021, 10:25)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Deutschland Infineon-Aktie:

IFX



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 46.700 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2020 (Ende September) einen Umsatz von mehr als 8,5 Milliarden Euro. Durch die Übernahme der US-amerikanischen Cypress Semiconductor Corporation im April 2020 gehört Infineon zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com. (04.02.2021/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Leopold Salcher und Helge Rechberger, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipkonzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Infineon habe heute überzeugende Q1-Zahlen abgeliefert und für das laufende Geschäftsjahr seine eigene Margenprognose erhöht, welche über den Markterwartungen liege. Der Konzern profitiere von der global hohen Nachfrage nach Halbleiterkomponenten.Infineon habe heute Früh seine Q1-Zahlen für das Geschäftsjahr 2020/2021 bekannt gegeben, welche sowohl in Sachen Umsatz als auch bei der Profitabilität über den Markterwartungen ausgefallen seien. Der Konzern habe im Berichtsquartal trotz des Gegenwinds durch den schwachen US-Dollar in Folge der wirtschaftlichen Erholung in einigen Regionen und dem einsetzenden Digitalisierungsschub auf globaler Ebene profitiert. Die Nachfrage nach Halbleitern bleibe ungebrochen hoch. Der Gesamtumsatz sei im Jahresvergleich um 37,3% auf EUR 2,63 Mrd. (Konsens: EUR 2,57 Mrd.) gestiegen. Das Segmentergebnis des Gesamtkonzerns sei um 64,6% auf EUR 489 Mio. (Konsens: EUR 416,8 Mio.) gestiegen, die Segmentergebnis-Marge habe sich im Vergleich zum Vorjahresquartal von 15,5% auf 18,6% (Konsens: 16,8%) verbessert.Getrieben worden seien die Ergebnisse von einem sehr starken Automotive-Geschäft, wo die Umsätze um 39,6% auf EUR 1,15 Mrd. hätten gesteigert werden können, wobei die Segmentergebnis-Marge von 7,9% im Vorjahresquartal auf 16,1% hochgeklettert sei. Aber auch das zweitgrößte Segment "Power & Sensor Systems" (Lösungen für Power Management, Sensorik und Datenübertragung) habe mit einem Erlöszuwachs von 31,4% zu überzeugen gewusst, auch hier habe sich nochmals die ohnehin weit über dem Konzernschnitt liegende Profitabilität verbessert.Infineon erwarte für das laufende zweite Quartal einen Umsatz zwischen EUR 2,5 Mrd. und EUR 2,8 Mrd. (Konsens: EUR 2,59 Mrd.), die Segmentergebnis-Marge sehe Infineon bei etwa 16,5% und damit exakt auf dem Niveau der Markterwartungen. Für das Gesamtjahr 2020/21 rechne Infineon mit einem Umsatzvolumen von rd. EUR 10,8 Mrd. (Konsens: EUR 10,68 Mrd.) bei einer Segmentergebnis-Marge von rd. 17,5%, was über den aktuellen Analystenschätzungen (16,7%) und der ursprünglichen Prognose des Unternehmens liege. Den freien Cashflow sehe das Unternehmen bei mehr als EUR 800 Mio. (bislang über EUR 700 Mio.).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity