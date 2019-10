Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:

ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 40.100 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2018 (Ende September) einen Umsatz von 7,6 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (10.10.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von Michael Schröder vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Michael Schröder von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Die Bedeutung der Halbleiter habe in der Autoindustrie in den letzten Jahren stark zugenommen. Dieser Trend dürfte sich künftig noch beschleunigen. Davon sollte auch Infineon profitieren. Der DAX-Konzern erziele derzeit rund 43 Prozent des Gesamtumsatzes mit den Chips für die Autoindustrie. 2018 hätten die Umsätze hier um rund zehn Prozent zugelegt bei einer Segmentergebnis-Marge von 14,2 Prozent (Vorjahr: 15,9 Prozent).Auf einer Telefonkonferenz zur Entwicklung der Automotive-Sparte habe Divisionsleiter Peter Schiefer zuletzt einen guten Eindruck hinterlassen. Kein Wunder: Die mittelfristigen Aussichten im Geschäft mit den Autochips seien gut. Infineon gehöre eindeutig zu den Profiteuren der kommenden Entwicklung.Offizielle Zahlen für den gesamten Konzern zum Geschäftsjahr 2018/19 gebe es am 12. November. Die im März gekappte Prognose für das vor wenigen Tagen beendete Fiskaljahr sollte auch dank eines starken Dollars erreicht worden sein. Die Prognose für das Q1 2019/20 dürfte wegen der genannten Unsicherheiten zwar noch verhalten ausfallen. Spätestens ab dem zweiten Halbjahr könnte die Talsohle in Sachen Profitabilität dann jedoch durchschritten sein - in der Autosparte und im Gesamtkonzern.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Infineon-Aktie: