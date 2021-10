Europas größter Online-Modehändler Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) wolle die Lebensdauer von Kleidungmithilfe eines Reparaturservices verlängern. Das Angebot solle am 11. Oktober in Berlin starten und später auch nach Düsseldorf kommen. Bis 2023 wolle das Unternehmen rund ein Fünftel seines Bruttowarenvolumens mit nachhaltigeren Produkten erwirtschaften; im vergangenen Jahr seien es rund 16% gewesen. Die Aktien seien 1,6% nach oben geklettert.



Eine US-Konsumentenumfrage habe ergeben, dass der Streamingdienst Netflix (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) weiterhin als derjenige mit den besten Inhalten wahrgenommen werde. Die Aktien von Netflix hätten gestern um 5,2% zugelegt und damit auf Schlussbasis bei etwas über USD 634 je Aktie ein neues Rekordhoch erreicht.



Nachdem beim Social Media-Unternehmen Facebook (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) und seinen Töchtern WhatsApp und Instagram nach dem rund sechsstündigen Ausfall zu Wochenbeginn die Systeme wieder laufen würden, hätten sich auch die Aktien wieder um rund 2,1% erholen können. (06.10.2021/ac/a/d)





Infineon blicke optimistisch in die Zukunft: Der Chiphersteller rechne für das gerade begonnene Geschäftsjahr 2021/22 mit einem Wachstum in Höhe von rund 15% und einer auf etwa 20% steigenden Marge, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Der Ausblick sei sehr wohlwollend am Parkett aufgenommen worden und für die Papiere sei es um 4,8% nach oben gegangen.