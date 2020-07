Börsenplätze Infineon-Aktie:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit etwa 41.400 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2019 (Ende September) einen Umsatz von rund 8 Milliarden Euro.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipkonzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Der US-Chipkonzern Texas Instruments (TI) habe Experten mit seinem Blick auf das angelaufene Jahresviertel erstaunt. Beim Umsatz sei mit 3,26 bis 3,54 Milliarden Dollar zu rechnen, habe das Unternehmen am Dienstag nach US-Börsenschluss mitgeteilt. Analysten hätten für diesen Zeitraum nur 3,07 Milliarden Dollar erwartet. Im zweiten Quartal sei der Umsatz noch um zwölf Prozent zum entsprechenden Vorjahreszeitraum auf 3,24 Milliarden Dollar gesunken. Offenbar würden TIs Kunden zunehmend mehr bestellen, um mögliche Lieferunterbrechungen angesichts der anhaltenden Corona-Pandemie zu vermeiden.Beim Gewinn je Aktie rechne der Konzern im dritten Quartal mit 1,14 bis 1,34 Dollar, nach 1,48 Dollar im Vorquartal. Experten hätten bisher mit 0,98 Dollar gerechnet. Anleger hätten sich erfreut gezeigt. Der Aktienkurs von TI habe im nachbörslichen Handel in einer ersten Reaktion um drei Prozent zugelegt.Texas Instruments sei der erste große US-Chiphersteller, der Quartalszahlen vorlege. Ähnlich wie Infineon produziere TI vor allem für die Industrie- und die Automobilbranche. Das Unternehmen liefere daneben Chips, die Alltagsgeräte wie Fernseher und Waschmaschinen aber auch Medizinapparate steuern würden. Außerdem produziere der Konzern digitale Signalprozessoren, die bei der Verarbeitung von Audio- und Videosignalen benötigt würden.Die mittel- und langfristigen Aussichten für Infineon sind unverändert gut, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.07.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link