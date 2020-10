Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:

25,68 EUR +1,02% (05.10.2020, 09:04)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit etwa 41.400 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2019 (Ende September) einen Umsatz von rund 8 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (05.10.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Infineon-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie Chipkonzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) charttechnisch unter die Lupe.Ein ganz besonderes "bullish engulfing" auf Quartalsbasis, welches sogar die Körper der vorangegangenen sechs(!) Quartalskerzen umschließe, sowie ein klassisches "V-Muster" im Wochenbereich hätten sie zuletzt als die entscheidenden Kurstreiber bei der Infineon-Aktie identifiziert. Die Verknüpfung dieser beiden Zeitebenen habe seine Wirkung nicht verfehlt, denn mittlerweile stehe bei dem Technologietitel ein neues Verlaufshoch (26,07 EUR) zu Buche. Der Sprung über die Hochs von 2018 bei 25,50/25,76 EUR gehe sogar mit der höchsten Notierung der Aktie seit 2002 einher. Bei einem nachhaltigen Sprung über diese Hürden könne die Kursentwicklung der letzten 20 Jahre zudem als langfristige Bodenbildung interpretiert werden.Zu den bestehenden Kaufsignalen seitens des MACD und des Aroon auf Wochenbasis würden sich synchrone Einstiegssignale der beiden Trendfolger im Monatsbereich gesellen. Per Saldo dürfte das Papier Kurs auf das Tief vom 1. Quartal 2001 bei gut 30 EUR nehmen. Unter Risikoaspekten biete sich indes entweder das jüngste Aufwärtsgap auf Tagesbasis (24,60/24,23 EUR) oder aber das Februarhoch (23,07 EUR) als Absicherung auf der Unterseite an, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 05.10.2020)Börsenplätze Infineon-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:25,525 EUR +0,75% (05.10.2020, 09:19)