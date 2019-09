Börsenplätze Infineon-Aktie:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 40.100 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2018 (Ende September) einen Umsatz von 7,6 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (09.09.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von Michael Schröder vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Michael Schröder von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Der Handelskrieg zwischen USA und China lasse den Börsen Luft zum Atmen. Die Europäische Zentralbank (EZB) stehe in dieser Woche im Fokus. Auch nach dem dritten Wochenplus in Folge stünden die Börsenampeln zunächst weiter auf Grün. Neben der Hoffnung auf niedrigere Zinsen hätten zuletzt auch positive Entwicklungen in der Politik für mehr Ruhe am Aktienmarkt gesorgt. Das britische Oberhaus habe am Freitag ein Gesetz gegen einen ungeregelten EU-Austritt Großbritanniens Ende Oktober verabschiedet.Würden die Bullen bei DAX und Co im Anschluss am Drücker bleiben, dann könnte die Infineon-Aktie weiter Kurs auf das Verlaufshoch aus dem Juli bei 18,23 Euro nehmen.Die strukturellen Treiber bei dem Chiphersteller seien weiter intakt. Die langfristigen Wachstumsaussichten unverändert gut. An der Nachrichtenfront herrsche aktuell Funkstille bei dem Halbleiterkonzern.Die zuletzt überwundenen horizontalen Widerstände im Bereich von 16,50/16,80 Euro und 15,90 Euro würden bei einem Rücksetzer als erste Unterstützungszonen dienen.Anleger mit Weitblick können das gegenwärtige Niveau unverändert zum Auf- oder Ausbau einer Position nutzen, so Michael Schröder von "Der Aktionär". Auch eine Spekulation auf einen Zwischenspurt in Richtung 18 Euro könnte sich lohnen. DER AKTIONÄR spekuliere im Real-Depot auf weiter steigende Kurse beim DAX-Konzern. (Analyse vom 09.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link