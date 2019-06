Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:

15,184 EUR -0,84% (13.06.2019, 16:09)



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

15,254 EUR +0,04% (13.06.2019, 16:21)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 40.100 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2018 (Ende September) einen Umsatz von 7,6 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (13.06.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Halbleiter-Konzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Das Papier des deutschen Chipherstellers habe sich von dem starken Kursrücksetzer seit Anfang Mai zuletzt leicht erholen können. Mit dem Kauf des US-Konkurrenten Cypress plane Infineon unterdessen die größte Übernahme in der Unternehmensgeschichte. Für einen nachhaltigen Aufwärtstrend müsse die Infineon-Aktie aber zuvor einen wichtigen Widerstand durchbrechen.Aus charttechnischer Sicht habe die Infineon-Aktie ihre Talfahrt zuletzt knapp oberhalb der wichtigen Unterstützung bei 14,30 Euro beendet. Für einen nachhaltigen Aufwärtstrend müsse sie zunächst den Widerstand bei 16 Euro überwinden. Sollte dies Hürde genommen werden, befinde sich das nächste Hindernis bei 20 Euro. Könne die Infineon-Aktie auch diesen Widerstand durchbrechen, sei der Weg zum Mehrjahreshoch bei 25,20 Euro frei.Durch die massive Korrektur in den vergangenen Wochen sei der DAX-Titel wieder auf ein interessantes Niveau gefallen. Sollten die US-Behörden der Cypress-Übernahme zustimmen, dürfte Infineon operativ zulegen und die Aktie deutlich steigen. Langfristig orientierte Anleger könnten den aktuellen Kurs deshalb zum Aufbau einer ersten Position nutzen, sollten aber aufgrund der gestiegenen Volatilität einen Stoppkurs bei 11,20 Euro setzen, so Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.06.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Infineon-Aktie: