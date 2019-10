Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:

Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 40.100 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2018 (Ende September) einen Umsatz von 7,6 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (24.10.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Wechselbad der Gefühle: Gestern habe die Infineon-Aktie nach den schwachen Zahlen des US-Konkurrenten Texas Instruments deutlich nachgegeben. Heute gehöre der bayerische Halbleiter-Konzern schon wieder zu den Top-Gewinnern im DAX. Der europäische Wettbewerber STMicroelectronics habe starke Quartalszahlen vorgelegt.Das kurzfristige Szenario bleibe unverändert: Solange sich die Infineon-Aktie oberhalb der Unterstützung bei 15,40 Euro halten könne, sei die Welt aus charttechnischer Sicht in Ordnung. Gelinge der Sprung über die 17-Euro-Marke würde ein Kaufsignal mit erstem Ziel 19,15 Euro generiert. Offizielle Zahlen zum Geschäftsjahr 2018/19 gebe es von Infineon am 12. November, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.10.2019)Börsenplätze Infineon-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:17,03 EUR +2,74% (24.10.2019, 13:02)