Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit etwa 41.400 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2019 (Ende September) einen Umsatz von rund 8 Milliarden Euro.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipkonzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Am kommenden Montag (9. November) sei es endlich soweit: Infineon lege seine Zahlen für das am 30. September abgelaufene Geschäftsjahr 2019/2020 vor. Nachdem zuletzt einige Branchenvertreter mit guten Zahlen und einem optimistischen Ausblick auf sich aufmerksam gemacht hätten, dürfte das Zahlenwerk des deutschen Chipriesen auch recht ordentlich ausfallen.Bislang sei die Corona-Krise für den DAX-Konzern recht glimpflich verlaufen. Belastungen gebe es v.a. im Geschäft mit der Autoindustrie, mit der Infineon den Löwenanteil des Umsatzes mache. Hier habe es wegen einer schon damals trägen Autokonjunktur allerdings auch schon vor der Krise gehakt. Kräftigen Rückenwind liefern solle dem Halbleiter-Konzern derweil der im April nach einer längeren Hängepartie übernommene US-Halbleiterkonzern Cypress Semiconductor. Mit einem Volumen von 9 Mrd. Euro sei es der größte Zukauf in der Unternehmensgeschichte von Infineon.Im dritten Geschäftsquartal habe der Chiphersteller aber trotz der Konsolidierung der Cypress-Geschäfte, die auf die verschiedenen Sparten aufgeteilt worden seien, in der Automotive-Sparte Umsatzeinbußen im Vergleich zum Vorjahr und zum Vorquartal hinnehmen müssen. Der Vorstand habe damals jedoch im besonders hart von der Krise getroffenen Automarkt konkrete Anzeichen einer Erholung gesehen.Im Hinblick auf die längerfristige Entwicklung von Infineon habe sich das Unternehmen ohnehin unverändert optimistisch gegeben. Zumal die strukturellen Wachstumstreiber des Chipherstellers - z.B. Big Data, Sicherheit und Mobilität - aus seiner Sicht nicht nur intakt seien, sondern teils sogar noch verstärkt würden.Die Zahlen für 2019/20 dürften im Rahmen der Prognosen ausfallen und auch die mittelfristigen Aussichten seien nach wie vor gut. Anleger mit Weitblick sollten daher an ihrer Position festhalten. Kurzfrisitg dürfte sich die Infineon-Aktie dennoch recht volatil zeigen. Nach unten sichere aktuell eine horizontale Unterstützung bei 22,50 Euro ab. Würden die Bullen das Kommando übernehmen, dürfte das Mehrjahreshoch bei 28,33 Euro schnell wieder in den Fokus rücken - v.a. wenn am Montag Zahlen und Ausblick wie erwartet passen würden, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.11.2020)(Mit Material von dpa-AFX)