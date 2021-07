Börsenplätze Infineon-Aktie:



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 46.700 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2020 (Ende September) einen Umsatz von mehr als 8,5 Milliarden Euro. Durch die Übernahme der US-amerikanischen Cypress Semiconductor Corporation im April 2020 gehört Infineon zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com. (13.07.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Offizielle Zahlen zum dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2020/21 stünden bei Infineon erst für den 3. August auf der Agenda. Im Vorfeld dürften sich bei dem DAX-Wert noch einige Analysten mit ihren Schätzungen zu Wort melden. Zudem dürfte der eine oder andere Wettbewerber mit frischen Daten aufwarten.Derzeit würden von den 31 Experten, die sich näher mit der Infineon-Aktie beschäftigen würden, 25 den Titel zum Kauf empfehlen. Nur sechs Strategen stünden dem Wert neutral gegenüber. Verkaufsempfehlungen? Fehlanzeige! Das durchschnittliche Kursziel liege bei 39,75 Euro - also rund 20 Prozent über dem aktuellen Niveau.Die britische Investmentbank Barclays ("Equal Weight") sehe die Aktie weiter bei 39 Euro fair bewertet. Die Halbleiterknappheit dürfte in der anstehenden Berichtssaison im Technologiesektor das wohl wichtigste Thema werden, so Analyst Andrew Gardiner. Den Chipsektor sehe er vor diesem Hintergrund generell positiv, Kapazitätsengpässe dürften den Schwung bei Chipproduzenten aber auch 2022 noch begrenzen.Das Fazit habe Bestand: Die strukturellen Wachstumstreiber und Trends seien intakt. Die Aktie sollte daher schon bald ihren Aufwärtstrend fortsetzen und Kurs auf das Hoch von Anfang April bei 37,31 Euro nehmen.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Derivate auf Infineon befinden sich im Real-Depot von DER AKTIONÄR.