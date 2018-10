Börsenplätze Infineon-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:

18,385 EUR +1,46% (16.10.2018, 10:29)



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

18,345 EUR +0,71% (16.10.2018, 10:43)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiter-lösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit etwa 37.500 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2017 (Ende September) einen Umsatz von rund 7,1 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (16.10.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Horntrich, Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Das Wertpapier habe in den letzten Tagen Federn lassen müssen. Der Ausverkauf könnte aber sein Ende gefunden haben. Für mutige Anleger eine Gelegenheit, einen Fuß in die Tür zu stellen?Infineon werde am 12. November die Quartalszahlen veröffentlichen. Man müsse sich als noch rund vier Wochen gedulden, bis man Gewissheit habe, wie es operativ bei den Münchenern laufe. Den letzten Kursrücksetzern lägen einige Befürchtungen zu Grunde, die im Wesentlichen damit zu tun hätten, dass der Halbleiterzyklus seinen Zenit schon überschritten haben könnte.Nachdem der Titel die negativen Erwartungen in den letzten Tagen zumindest in Teilen bereits eingepreist habe, könnte einerseits eine generelle Erholung der Märkte und andererseits das aufgrund der negativen Erwartungen durchaus bestehende Überraschungspotenzial kurzfristig eine Trading-Chance bei Infineon eröffnen. Technisch betrachtet habe sich die Aktie in den letzten Tagen leicht vom DAX nach oben absetzen können. Mit anderen Worten, der Verkaufsdruck ebbe ab.Negiert werde dieses Szenario, wenn das letzte Tief bei 17,50 Euro unterschritten werde. Diesem Risiko kann man mit einem engen Stopp bei 17,35 Euro begegnen, sodass sich mit der Perspektive auf eine Erholung auf 20 Euro ein akzeptables Chance/Risiko-Verhältnis von nahezu 2 zu 1 ergibt, so Markus Horntrich, Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Infineon-Aktienanalyse. (Analyse vom 16.10.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link