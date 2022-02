Börsenplätze Infineon-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

35,195 EUR -4,62% (03.02.2022, 12:51)



XETRA-Aktienkurs Infineon-Aktie:

35,07 EUR -4,18% (03.02.2022, 12:37)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



NASDAQ OTC-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 50.280 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2021 (Ende September) einen Umsatz von rund 11,1 Milliarden Euro und gehört zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com. (03.02.2022/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Leopold Salcher, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipkonzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Infineon habe heute Früh seine Q1-Zahlen für das Geschäftsjahr 2021/2022 bekannt gegeben, welche sowohl bei Umsatz als auch hinsichtlich Profitabilität recht deutlich über den Markterwartungen ausgefallen seien. Der deutsche Halbleiterkonzern habe von einer weiterhin sehr hohen Nachfrage nach seinen Chip-Lösungen profitiert. Der Gesamtumsatz sei im Jahresvergleich um 20,1% auf EUR 3,16 Mrd. (Konsens: EUR 3,05 Mrd.) gestiegen, das sequenzielle Wachstum habe dabei 5,1% betragen. Das Segmentergebnis des Gesamtkonzerns habe sich um 46,6% auf EUR 717 Mio. (Konsens: EUR 640 Mio.) erhöht, die korrespondierende Segmentergebnis-Marge habe sich im Vergleich zum Vorjahresquartal von 18,6% auf beachtliche 22,7% verbessert. Der Nettogewinn sei um +78,5% auf EUR 457 Mio. geklettert. Sehr stark hätten sich im Berichtsquartal das Automotive-Geschäft (Umsatz +20,9% auf EUR 1,39 Mrd.) und das zweitgrößte Segment "Power & Sensor Systems" (Lösungen für Power Management, Sensorik und Datenübertragung) entwickelt, welches ein Umsatzwachstum von 22,6% auf EUR 955 Mio. verbucht habe.Die Nachfrage nach Infineons Produkten und Lösungen sei laut Management weiterhin sehr hoch. Die Kapazitäten seien stark ausgelastet und würden schrittweise weiter ausgebaut. Bei den Produkten, die der Konzern selbst fertige, solle sich die Lieferfähigkeit im Laufe des Jahres verbessern. Insgesamt sei der Halbleiterbedarf nach wie vor deutlich höher als das Angebot. Elektrifizierung und Digitalisierung sorge für anhaltend starkes Wachstum in dessen Zielmärkten. Infineon rechne damit, dass die Liefersituation in einigen Anwendungsbereichen noch weit in das Kalenderjahr hinein angespannt bleiben werde.Angehobener Ausblick: Infineon erwarte für das Geschäftsjahr 2021/22 basierend auf einem EUR/USD-Wechselkurs von 1,15 (zuvor 1,20) einen Gesamtumsatz von EUR 13,0 Mrd. (+/- EUR 500 Mio.; zuvor EUR 12,7 Mrd.). Die Segmentergebnis-Marge solle im Mittel der Umsatzspanne voraussichtlich etwa 22% (zuvor 21%) betragen. Bei beiden Kennzahlen liege Infineon über dem aktuellen Konsens. Für das laufende Q1 prognostiziere das Unternehmen einen Umsatz von rd. EUR 3,2 Mrd., bei einer Segmentergebnis-Marge von ebenfalls etwa 22%.Die letzte Empfehlung für die Infineon-Aktie lautete "Kauf", so Leopold Salcher, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 03.02.2022)Offenlegungen12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity