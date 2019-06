Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:

13,598 EUR -5,33% (18.06.2019, 10:46)



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

13,628 EUR -1,50% (18.06.2019, 11:02)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 40.100 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2018 (Ende September) einen Umsatz von 7,6 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (18.06.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Halbleiter-Konzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Siltronic werde auch die im April gesenkten Jahresziele nicht erreichen. Wie der Halbleiterhersteller mitgeteilt habe, würden die Prognosen für wichtige Kennziffern im laufenden Geschäftsjahr gesenkt. Die "geopolitischen Unsicherheiten und der negative Einfluss der Exportbeschränkungen der US-Regierung gegenüber chinesischen Technologieunternehmen" würden laut dem deutschen Waferkonzern zu einer Nachfrageschwäche führen. Dies treffe indirekt auch wichtige Kunden von Siltronic, die deshalb Aufträge für das zweite Halbjahr deutlich reduziert hätten.Auch Infineon dürfte sich über die Nachfrageschwäche in der Branche nicht freuen. Zudem habe der deutsche Chiphersteller gerade auch noch eine Kapitalerhöhung in Höhe von 1,5 Mrd. Euro angekündigt. Die Infineon-Aktie befinde sich seit Wochen im Sinkflug. "Der Aktionär" sehe dennoch aus fundamentaler Sicht mittlerweile ein interessantes Niveau bei Infineon erreicht. Aus charttechnischer Sicht sollte jedoch eine Bodenbildung abgewartet werden, so Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.06.2019)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Infineon-Aktie: