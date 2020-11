Börsenplätze Infineon-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

24,025 EUR -0,08% (02.11.2020, 09:23)



Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:

24,005 EUR +0,44% (02.11.2020, 09:08)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit etwa 41.400 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2019 (Ende September) einen Umsatz von rund 8 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (02.11.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipkonzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Der heimische Leitindex habe eine schwache Woche und einen ebenso verlustreichen Monat Oktober hinter sich. Der DAX habe ein Wochenminus von 7,5 Prozent verzeichnet. Die Oktober-Bilanz sehe mit einem Abschlag von fast zehn Prozent noch etwas schlechter aus. Auch bei Infineon hätten die roten Vorzeichen dominiert.Die Infineon-Aktie habe sich am Freitag mit einem Wochenminus von rund neun Prozent aus dem Handel verabschiedet. Für den Oktober stehe dagegen nur ein Verlust von 6,4 Prozent zu Buche. Seit Jahresbeginn habe die Aktie des Chipriesen damit aber noch immer rund 17,5 Prozent an Wert zugelegt.In den ersten drei Wochen im Oktober hätten einige Wettbewerber aus der Chipbranche gute Zahlen und einen optimistischen Ausblick vorgelegt. In der Folge hätten viele Analysten auch für den heimischen Halbleiterkonzern ihre Umsatz- und Ergebnisprognose erhöht und würden das Ziel herauf setzen. Der Kurs sei zwischenzeitlich auf 28,33 Euro und damit auf den höchsten Stand seit 2002 gestiegen. Im Anschluss sei der Titel in den Konsolidierungsmodus übergegangen. Mit dem Stimmungswechsel in der letzten Woche sei die Aktie deutlicher zurückgefallen. Die nächste größere horizontale Auffanglinie warte bei 22,50 Euro.Anleger sollten Ruhe bewahren und sich im Vorfeld der Zahlen auf ein Wechselspiel zwischen Bulle und Bär einstellen, so Michael Schröder von "Der Aktionär". Die Zahlen für 2019/20 dürften im Rahmen der Prognosen ausfallen und auch die mittelfristigen Aussichten seien unverändert gut. Bei der nächsten Gegenbewegung von DAX und Co werde die Aktie daher traditionell wieder zu den ersten Gewinnern zählen. (Analyse vom 02.11.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link