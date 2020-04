Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit etwa 41.400 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2019 (Ende September) einen Umsatz von rund 8 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert.



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Infineon: Robuste Zahlen von TSMC lassen hoffen - AktienanalyseAnfang Mai präsentiert Infineon (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) seine Zahlen zum zweiten Quartal des laufenden Geschäftsjahres, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Die Erwartungen an die Münchener seien zuletzt gestiegen. Ein Grund dafür: robuste Zahlen von TSMC. Der Nettogewinn des taiwanesischen Chip-Riesen habe sich im ersten Quartal auf 3,9 Mrd. Dollar fast verdoppelt, was deutlich über den Prognosen der Analysten gelegen habe, die im Schnitt mit 3,52 Mrd. Dollar gerechnet hätten. Das Unternehmen habe von der in der Corona-Krise stark gestiegenen Nachfrage nach Komponenten für Kommunikation und Datenzentren profitiert. Das lasse auch für Infineon hoffen.Darüber hinaus habe der DAX-Konzern Anfang April endlich grünes Licht für die neun Mrd. Euro schwere Übernahme des US-Konkurrenten Cypress Semiconductor erhalten. Durch den Zukauf steige Infineon weltweit zur Nummer acht unter den Chip-Herstellern auf - und zur Nummer eins bei Chips für den Automobilmarkt. Zudem sehe Infineon-Chef Reinhard Ploss die Übernahme als wichtigen Baustein, um das Kerngeschäft auszubauen und das Unternehmen auf dem US-Markt zu stärken. Zwar würden Analysten nach wie vor die Höhe des Kaufpreises bemängeln, aber auch sie würden die Akquisition für strategisch sinnvoll halten. Durch das Zusammengehen würden sich die Aussichten von Infineon weiter verbessern, sobald die Welt wieder normaler sei, so etwa die UBS in einem Kommentar.Für Beruhigung hätten zudem Aussagen des Managements gesorgt, wonach die Finanzierung der abgeschlossenen Übernahme bereits im vergangenen Sommer voll gesichert worden sei und man - zumindest bislang - über genügend eigene Liquidität verfüge, die Corona-Krise ohne Staatshilfen oder eine weitere Kapitalerhöhung zu meistern. Gute Nachrichten also. Allerdings würden Analysten darauf hinweisen, dass die Perspektiven, so vielversprechend sie auch langfristig auch sein mögen, kurzfristig vor allem mit Blick auf den Automobilmarkt eher mau seien. Wer jetzt in Infineon investiere, sollte daher besser etwas Zeit mitbringen und möglicherweise auf Produkte setzen, die auch einen Rücksetzer unbeschadet überstehen könnten. (Ausgabe 16/2020)