Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit etwa 41.400 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2019 (Ende September) einen Umsatz von rund 8 Milliarden Euro.



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Jost von Independent Research:Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) weiterhin zu kaufen.Wie erwartet habe Infineon in Q1 2019/20 (31.12.) einen Umsatzrückgang von 2,7% y/y verzeichnen müssen. Die Ergebnisentwicklung sei - trotz der signifikanten Rückgänge - dank eines positiven Einmaleffekts besser als erwartet ausgefallen. Die wesentlichen Zielsetzungen für das laufende Geschäftsjahr seien bestätigt worden. Der Ausblick für das Q2 sei etwas schlechter, als von Jost erwartet, ausgefallen, habe aber im Rahmen der Marktprognosen gelegen. Ferner rechne Konzernchef Ploss nicht vor der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres mit einer breiten Erholung der Nachfrage. Mit Blick auf die geplante Übernahme des US-Rivalen Cypress Semiconductor gehe Infineon nun davon aus, dass der Vollzug gegen Ende des zweiten oder Anfang des dritten Quartals vermeldet werden könne (bisher: Ende 2019 oder Anfang 2020). Seine EPS-Prognose für 2020/21 habe Jost auf 0,88 (alt: 0,94) Euro moderat reduziert.Der heutige Kurssprung des DAX-Titels von rund 9% (05.02., 11:00 Uhr) lasse sich anhand der Q1-Zahlen und des Ausblick nach Meinung des Analysten nicht vollends erklären.Angesichts der langfristig positiven Wachstumsperspektiven (z.B. stetig wachsende Zahl an Halbleitern bzw. steigender Wert der Halbleiter in Fahrzeugen - insbesondere bei E-Fahrzeugen) ermittelt Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, ein auf 24,40 (alt: 22,70) Euro erhöhtes Kursziel und bestätigt sein "kaufen"-Rating für die Infineon-Aktie. (Analyse vom 05.02.2020)Börsenplätze Infineon-Aktie: