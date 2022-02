Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Infineon-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

35,99 EUR -2,47% (03.02.2022, 09:23)



XETRA-Aktienkurs Infineon-Aktie:

35,67 EUR -2,54% (03.02.2022, 09:08)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



NASDAQ OTC-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 50.280 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2021 (Ende September) einen Umsatz von rund 11,1 Milliarden Euro und gehört zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com. (03.02.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Infineon sei richtig stark in das neue Geschäftsjahr 2021/22 gestartet. Die eigenen Planvorgaben, die Schätzungen der Analysten und auch die Prognosen des "Aktionär" seien übertroffen worden. "Insgesamt ist der Halbleiterbedarf nach wie vor deutlich höher als das Angebot", so Vorstand Reinhard Ploss. Er rechne in einigen Anwendungsbereichen mit einer anhaltend schwierigen Liefersituation, habe die Jahresprognosen aber dennoch angehoben."Infineon hat einen gelungenen Start in das Geschäftsjahr 2022 hingelegt. Wir konnten Umsatz und Segmentergebnis weiter deutlich steigern", so Vorstand Reinhard Ploss. "Die Nachfrage nach unseren Produkten und Lösungen ist weiterhin sehr hoch. Unsere Kapazitäten sind stark ausgelastet und wir bauen sie schrittweise aus."Die Q1-Zahlen im Überblick: Umsatz 3,159 Milliarden Euro, plus 5 Prozent gegenüber Vorquartal, plus 20 Prozent gegenüber Vorjahresquartal, Segmentergebnis 717 Millionen Euro, Segmentergebnis-Marge 22,7 Prozent, Free-Cash-Flow 378 Millionen Euro.Der Ausblick auf das laufende zweite Quartal passe: Bei einem unterstellten EUR/USD-Wechselkurs von 1,15 werde ein Umsatz von rund 3,2 Milliarden Euro erwartet. Die Segmentergebnis-Marge werde dabei voraussichtlich etwa 22 Prozent betragen.Auf Jahressicht habe der Vorstand die Messlatte sogar etwas höher gelegt als bisher gedacht: Für das GJ 2022 werde nun ein Umsatz von 13,0 Milliarden Euro (bisher: 12,7 Milliarden Euro) plus oder minus 500 Millionen Euro erwartet. Die Segmentergebnis-Marge werde im Mittelpunkt der Umsatzspanne voraussichtlich etwa 22 Prozent (bisher: 21 Prozent) betragen.Wichtig: Grundlage für die neue Prognosen sei ein Euro-Kurs von 1,15 Dollar. Bislang habe Infineon mit 1,20 Dollar kalkuliert. Damit bleibe bei den in Dollar gestellten Rechnungen mehr in der Gewinn- und Verlustrechnung hängen.Es sei wie immer: Infineon liefere. Mit dem erhöhten Ausblick und den generellen Aussichten in der Branche sollte die Aktie in einem halbwegs stabilen Umfeld im Technologiesektor die 40-Euro-Marke im Jahresverlauf wieder ins Visier nehmen und auch überwinden.Anleger sollten sich dabei aber auf eine gewohnt volatile Kursentwicklung einstellen, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.02.2022)