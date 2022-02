Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 50.280 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2021 (Ende September) einen Umsatz von rund 11,1 Milliarden Euro und gehört zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com. (01.02.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Könne Infineon die Prognosen der Analysten übertreffen? Nur noch zwei Tage und Anleger würden mehr wissen. Der Chiphersteller lege am Donnerstag die Zahlen für das erste Quartal des laufenden Geschäftsjahrs 2021/22 (Ende 30. September) vor. Infineon dürfte dabei weiter von einer hohen Nachfrage profitieren.Der Konzern rechne zum Start in das Geschäftsjahr 2021/22 erneut mit einem starken Geschäft. So werde beim Umsatz ein Wert von rund drei Milliarden Euro erwartet, also ähnlich viel wie auf dem hohen Niveau des vierten Quartals - bei Chipherstellern werde wegen der stark schwankenden Nachfrage meist die Entwicklung zum Vorquartal und nicht zum Vorjahreswert beachtet. Im ersten Quartal des Vorjahres habe Infineon 2,6 Milliarden Euro erlöst.Die Marge gemessen am Segmentergebnis, der Messgröße für das operative Ergebnis des Konzerns, solle der Unternehmensprognose zufolge bei rund 21 Prozent gelegen haben. Das wäre umgerechnet ein operativer Gewinn von rund 630 Millionen Euro und rund zwei Prozent mehr als im Vorquartal. Vor einem Jahr habe das Segmentergebnis bei 489 Millionen Euro gelegen und die Marge damit 18,6 Prozent betragen.Bei der Prognose habe Infineon einen Eurokurs von 1,20 Dollar unterstellt. Damit könnte der tatsächliche Eurokurs von durchschnittlich etwas mehr als 1,14 Dollar zwischen Anfang Oktober und Ende Dezember dem Unternehmen geholfen haben. Da pro umgesetztem Dollar etwas mehr hängengeblieben sei.Die Segmentergebnis-Marge solle der Unternehmensprognose zufolge im Mittelpunkt der Umsatzspanne voraussichtlich etwa 21 Prozent betragen und damit rund 2,3 Prozentpunkte mehr als im Vorjahr. Umgerechnet würde dies im laufenden Geschäftsjahr auf einen operativen Gewinn von knapp 2,7 (Vorjahr: 2,1) Milliarden Euro hinauslaufen.Der Zufluss an Zahlungsmitteln (Free Cash Flow) werde demnach voraussichtlich rund eine Milliarde Euro erreichen. Das wären rund 600 Millionen Euro weniger als im Vorjahr. Dies gehe auch auf die deutlich höheren Investitionen zurück. Diese sollten bei etwa 2,4 Milliarden Euro liegen nach knapp 1,5 Milliarden Euro im Vorjahr. Die erhöhten Investitionen seien ein wichtiger Baustein, um das Umsatzziel von mehr als 16 Milliarden Euro im Geschäftsjahr 2024/25 zu erreichen.Trotz des rasanten Kursanstiegs seit dem Tief im Corona-Crash im März 2020 seien die meisten Aktienanalysten beim Blick auf die weitere Kursentwicklung optimistisch. 25 der 30 von Bloomberg erfassten Experten würden das Papier zum Kauf empfehlen. Das durchschnittliche Kursziel liege bei 48 Euro und damit rund 30 Prozent über dem aktuellen Niveau, so Markus Bußler von "Der Aktionär" zur Infineon-Aktie. (Analyse vom 01.02.2022)(mit Material von dpa-AFX)