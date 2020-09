Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

23,405 EUR +0,75% (22.09.2020, 09:29)



Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:

23,395 EUR +1,83% (22.09.2020, 09:16)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit etwa 41.400 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2019 (Ende September) einen Umsatz von rund 8 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (22.09.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipkonzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Die Megatrends Elektromobilität und automatisiertes Fahren würden die bestimmenden Wachstumstreiber bei Infineon bleiben. Sie würden den durchschnittlichen Halbleiterbedarf pro Fahrzeug besonders stark ansteigen lassen und würden mittelfristig großen Anteil am Wachstum des Chipriesen haben.Infineon werde dank der guten Positionierung bei der zunehmenden Digitalisierung der Automobilindustrie eine entscheidende Rolle spielen. Mit der Übernahme des US-Konkurrenten Cypress Semiconductor sei der DAX-Konzern sogar zur Nummer eins bei den Chips für den Automobilmarkt aufgestiegen. Schon jetzt bediene der deutsche Chipriese, der 1999 als Ausgliederung aus dem Siemens-Konzern entstanden sei, mit seiner Technologie für assistiertes und elektrisches Fahren Felder, die andere Wettbewerber nicht so stark ansteuern würden und habe im letzten Quartal 38% des Gesamtumsatzes in diesem Segment erzielt."Der Aktionär" bleibe optimistisch, dass die Infineon-Aktie weiter Kurs auf die 25-Euro-Makre nehmen werde. Charttechnische Unterstützungen würden bei 22,35 und 21 Euro (horizontale Unterstützungen) und 18,67 Euro (Verlaufstief vom 15. Juni) warten, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.09.2020)Börsenplätze Infineon-Aktie: