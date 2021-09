Börsenplätze Infineon-Aktie:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 46.700 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2020 (Ende September) einen Umsatz von mehr als 8,6 Milliarden Euro. Durch die Übernahme der US-amerikanischen Cypress Semiconductor Corporation im April 2020 gehört Infineon zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Am 17. September habe Infineon offiziell sein neues Werk für Leistungselektronik auf 300-Millimeter-Dünnwafern am Standort Villach (Österreich) eröffnet. Am kommenden Freitag (1. Oktober) starte der Chipriese in sein neues Fiskaljahr 2021/22. Für den 5. Oktober habe der DAX-Konzern dann zum virtuellen Kapitalmarkttag geladen.Die in Rekordzeit gebaute Fabrik in Villach zähle mit einem Investitionsvolumen von 1,6 Milliarden Euro zu den größten Investitionsprojekten in der Mikroelektronikbranche in Europa. Im Mai 2019 hätten die Bauarbeiten begonnen, die Produktion sei bereits Anfang August dieses Jahres gestartet. Mittlerweile würden die ersten Chips aus der Fertigung laufen. Bis die Fabrik ihre volle Kapazität erreiche, werde es noch einige Jahre dauern.Dennoch: Infineon verfüge mit dem Werk in Villach über ein zusätzliches Umsatzpotenzial von rund zwei Milliarden Euro pro Jahr. "Die neue Fabrik ist ein Meilenstein für Infineon und ihre Eröffnung ist eine sehr gute Nachricht für unsere Kunden", so Vorstand Reinhard Ploss. "Der Zeitpunkt, neue Kapazitäten in Europa zu schaffen, könnte angesichts der weltweit wachsenden Nachfrage nach Leistungshalbleitern nicht besser sein."Die Lieferengpässe, die neue Fabrik und die operative Entwicklung insgesamt dürften auch auf dem virtuellen Kapitalmarkttag thematisiert werden. Auf der Veranstaltung werde Vorstand Reinhard Ploss möglicherweise auch eine Prognose für das kommende Fiskaljahr 2021/22 abgeben."Der Aktionär" hält bei der Aktie an seiner grundlegend positiven Einschätzung fest und spekuliert im Hebel-Depot auf steigende Kurse, so Michael Schröder. (Analyse vom 28.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link