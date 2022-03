Börsenplätze Infineon-Aktie:



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 50.280 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2021 (Ende September) einen Umsatz von rund 11,1 Milliarden Euro und gehört zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com. (11.03.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Die Angst vor einer weiteren Eskalation in der Ukraine, den Auswirkungen der Wirtschaftssanktionen und den Folgen der steigenden Energiepreise habe bei den Anlegern in den vergangenen Tagen für große Verunsicherung gesorgt. Aktien seien nicht wirklich gefragt gewesen. Auch die Infineon-Aktie se deutlich zurückgefallen. Dabei seien die direkten Berührungspunkte überschaubar."Der Aktionär" habe die Infineon-Aktie einem kurzen Krisencheck unterzogen:Sanktionen: Infineon generiere über 20% seiner Umsätze in China, das damit weit vor Deutschland (11%), den USA (10%) und Taiwan (8%) der größte Absatzmarkt für den Halbleiter-Konzern sei. Russland spiele mit einer Vertriebseinheit in Moskau keine wirkliche Rolle.Energie-/Rohstoffpreise: Energie werde hauptsächlich in Form von Strom bei allen Schritten der Halbleiterherstellung aufgewendet. Primäre Energiequellen wie Öl und Gas würden nur eine untergeordnete Rolle spielen. Infineon habe sich verpflichtet, ab 2025 ausschließlich 100% erneuerbare Energien zu nutzen.Stärken: Infineon profitiere von der boomenden Nachfrage nach Chips. Die Trends rund um Elektrifizierung sowie Digitalisierung, etwa in der Automobilbranche, würden für volle Auftragsbücher sorgen. Die Investitionen sollten sich bezahlt machen, sodass der DAX-Konzern die Lieferkettenprobleme recht gut meistern dürfte.Der Halbleiterbedarf sei nach wie vor deutlich höher als das Angebot. Die Orderbücher bei Infineon seien prall gefüllt. Mit dem jüngsten Rücksetzer sei das 2022er-KGV auf vergleichsweise günstige 18 gefallen. Von den 29 Analysten, die sich mit näher mit der Infineon-Aktie beschäftigen würden, würden 26 zum Kauf der Infineon-Aktie raten. Das durchschnittliche Kursziel der Experten betrage 47,06 Euro und liege nehr als 60% über dem aktuellen Niveau. Investierte Anleger könnten dabeibleiben und auf eine nachhaltige Beruhigung der Lage und Erholung der Infineon-Aktie setzen, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link