Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

17,915 EUR -4,78% (27.03.2019, 15:49)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 40.100 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2018 (Ende September) einen Umsatz von 7,6 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (27.03.2019/ac/a/d)





Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Horntrich, Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Halbleiter-Konzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Es habe sich beim Chartverlauf angedeutet: Konjunktursorgen würden den Geschäftsausblick bei Infineon dämpfen. Wegen weltwirtschaftlicher Unsicherheiten und schwächerer Nachfragedynamik in den Endmärkten senke der deutsche Halbleiter-Konzern den Ausblick für Umsatz und Ergebnis im laufenden Geschäftsjahr 2019. Die Aktie breche in einer ersten Reaktion ein.Mit der nun gesenkten Prognose liege Infineon aber zumindest beim Umsatz nicht ganz soweit vom ursprünglichen Ziel weg. Das große Problem sei allerdings der Rückgang des Autoabsatzes in China, der sich im Februar beschleunigt habe. Aktuell sehe es danach aus, dass die Infineon-Aktie die Trendlinie bei 17 Euro anpeile. Sollte auch diese nicht halten, seien Kurse um 16 Euro zu befürchten. Spätestens auf diesem Niveau könnten mutige Anleger mit engem Stopp wieder zugreifen, so Markus Horntrich, Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.03.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:17,95 EUR -4,29% (27.03.2019, 15:34)