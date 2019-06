Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:

15,518 EUR +1,77% (28.06.2019, 09:12)



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

15,558 EUR +1,36% (28.06.2019, 09:26)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 40.100 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2018 (Ende September) einen Umsatz von 7,6 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (28.06.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von Michael Schröder vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Michael Schröder von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Halbleiter-Konzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Die Spannung steige. Am Rande des G20-Gipfels im japanischen Osaka solle es am Samstag weitere Gespräche in Sachen Handelsstreit auf höchster Ebene zwischen den Regierungen der USA und Chinas geben. Der Ausgang dieser Verhandlungen dürfte auch für den Kursverlauf der Infineon-Aktie richtungsweisend sein. Ungeachtet dessen wolle Infineon sein Südkorea-Geschäft weiter ausbauen.Südkorea sei für Infineon neben China und Japan der mit Abstand wichtigste asiatische Markt. Auch in Indien, Indonesien und Vietnam sehe der Konzern weiteres Potenzial. Vorstandschef Reinhard Ploss setze große Hoffnungen in die Region - zumal wegen des Handelsstreits zwischen den USA und China immer mehr Unternehmen ihre Waren in Vietnam würden fertigen lassen, um die hohen Einfuhrzölle zu umgehen, die US-Präsident Donald Trump verhängt habe. Infineon wolle dem Vernehmen nach in Zukunft nicht nur mit großen Konzernen, sondern auch mit aufstrebenden kleineren Firmen ins Geschäft kommen.Kurzfristig dürfte der Kurs zunächst von der weiteren Entwicklung im Handelsstreit beeinflusst werden. Dann werde sich zeigen, ob die ihr Comeback weiter fortsetzen könne. Verunsicherung über die Investitionszurückhaltung in der Chipbrache und eine milliardenschwere Übernahme hätten den Kurs zuletzt deutlich unter Druck gesetzt. Die mittel- und langfristigen Aussichten es DAX-Konzerns seien aber unverändert gut.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Infineon-Aktie: