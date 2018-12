ISIN Infineon-Aktie:

Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiter-lösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit etwa 37.500 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2017 (Ende September) einen Umsatz von rund 7,1 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (06.12.2018/ac/a/d)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Horntrich, Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Halbleiter-Konzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Der deutsche Chiphersteller steige ins Drohnen-Geschäft ein und mache mit dem Energy-Drink-Hersteller Red Bull gemeinsame Sache. Die Parterschaft mit Red Bull sei für Infineon nicht nur einen Marketing-Gag. Es würden zweifellos strategische Überlegungen dahinter stecken. Das Thema werde sich aber erst in einigen Jahren operativ in Zahlen niederschlagen. Im aktuellen Crash-Markt nutze diese Perspektive ohnehin nichts. Das vor wenigen Tagen generierte Kaufsignal habe die Infineon-Aktie wieder negiert. Rein technisch gesehen könnte das Papier den Bereich um 16 bis 16,50 Euro anpeilen. Hier würden sich Abstauberlimits zum Auf- oder Ausbau von Positionen anbieten, so Markus Horntrich, Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.12.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:17,79 EUR -3,08% (06.12.2018, 09:31)Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:17,81 EUR -2,97% (06.12.2018, 09:50)