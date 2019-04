Börsenplätze Infineon-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:

18,686 EUR +0,97% (02.04.2019, 12:29)



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

18,754 EUR +0,83% (02.04.2019, 12:43)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 40.100 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2018 (Ende September) einen Umsatz von 7,6 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (02.04.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von Michael Schröder, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Michael Schröder von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Halbleiter-Konzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Der DAX-Titel komme im laufenden Jahr nicht wirklich von der Stelle. Konjunktursorgen und die schwächere Nachfragedynamik hätten den Geschäftsausblick des Konzerns gedämpft. Die Umsatz- und Gewinnwarnung habe für Verunsicherung gesorgt. Auch im Peergroupvergleich fahre der Aktienkurs hinter den direkten Konkurrenten her.Infineon habe in vielen Bereichen eine marktführende Position. Im Bereich "Automotive" würden z.B. NXP Semiconductor (ISIN: NL0009538784, WKN: A1C5WJ) und die japanische Renesas (ISIN: JP3164720009, WKN: 812960) zu den direkten Rivalen zählen. Im Bereich "Power" rangiere hinter Infineon der US-amerikanische Halbleiterhersteller ON Semiconductor (ISIN: US6821891057, WKN: 930124).Mit der jüngsten Umsatz- und Gewinnwarnung habe der DAX-Konzern bei den Investoren für Verunsicherung gesorgt. Die Infineon-Aktie sei im Anschluss an die Warnung auf den Aufwärtstrend bei 17 Euro zurückgerutscht. Damit sei die Underperformance im Vergleich zu den direkten Konkurrenten noch einmal untermauert worden.Für langfristig orientierte Anleger habe der AKTIONÄR-Stopp bei 14,20 Euro weiter Bestand. Kurzfristig agierende Anleger bleiben vorerst an der Seitenlinie und beobachten, ob der Aktie ihre Underperformance beenden kann, so Michael Schröder von "Der Aktionär". Als Alternative könnten risikobewusste Investoren im Halbleiterumfeld auf einen charttechnischen Ausbruch bei der Aktie von Dialog Semiconductor (ISIN: GB0059822006, WKN: 927200) spekulieren. (Analyse vom 02.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link