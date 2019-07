Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Akien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 40.100 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2018 (Ende September) einen Umsatz von 7,6 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (11.07.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Michael Schröder von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chip-Herstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Die Aktie von Infineon trete seit Anfang des Monats mehr oder weniger auf Stelle. An der Ausgangslage habe sich bei dem Chiphersteller zuletzt wenig geändert. Angesichts der kurzfristig ungewissen Geschäftsperspektiven bleibe fraglich, wann sich die Nachfrage wieder nachhaltig erhole. Die nächsten Informationen dazu würden sich die Anleger von den Zahlen zum dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2018/19 am 1. August erhoffen.Am 1. Juli habe die Infineon-Aktie ein Verlaufshoch bei 16,70 Euro markiert. Gut eine Woche später sei das bisherige Monatstief bei 15,63 Euro erreicht worden. Das zeige vor allem eins: Die Investoren würden sich vor den nächsten Quartalszahlen in Zurückhaltung üben.Die Q3-Zahlen sollten dann aber auch für keine großen Kurssprünge sorgen. Die Investoren würden sich auf die Aussagen von Reinhard Ploss zur kommenden Entwicklung fokussieren - und auf neue Wasserstandsmeldungen zur geplanten Cypress-Übernahme hoffen."Der Aktionär" erwarte, dass der Konzernchef die zuletzt gesenkte Prognose für das Gesamtjahr bestätige, dabei aber auf das weiter angespannte und von vielen Unsicherheiten geprägte Marktumfeld hinweise.Das Fazit bleibt unverändert: Anleger mit Weitblick können das aktuelle Niveau daher weiter zum Auf- oder Ausbau einer Position nutzen, sollten sich dabei aber auch auf kleinere Rücksetzer einstellen, so Michael Schröder von "Der Aktionär". Die erste Zielzone, die die Aktie nun anlaufen sollte, liege zwischen 17 und 18 Euro. (Analyse vom 11.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link