Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:

14,836 EUR -0,52% (21.06.2019, 16:30)



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

14,81 EUR -0,94% (21.06.2019, 16:45)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 40.100 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2018 (Ende September) einen Umsatz von 7,6 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (21.06.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von Marion Schlegel, Redakteurin des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Halbleiter-Konzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Vom jüngsten Tief bei 13,42 Euro habe sich die Infineon-Aktie wieder etwas entfernen können. Mehr als zehn Prozent habe der Titel seitdem zugelegt. Die Infineon-Aktie sei zuletzt erneut unter Druck geraten, nachdem der Branchen-Kollege Siltronic seine bereits gekappten Jahresziele erneut zurückgefahren habe. Für weiteren Druck habe zudem die Ankündigung gesorgt, rund 30 Prozent des Kaufpreises für die geplante Übernahme von Cypress Semiconductor - also rund 2,7 Mrd. Euro - über Eigenkapital finanzieren zu wollen.Den Rest des benötigten Eigenkapitals könnte der Chiphersteller nun durch die Ausgabe von Pflichtwandelanleihen generieren, wurde von den Marktteilnehmern kritisch beäugt. Dadurch würde ein Aktienüberhang entstehen, der den Kurs belaste. Insofern hätten es die Anleger wohl lieber gesehen, wenn Infineon den Deal in einem Schritt finanziert hätte.DER AKTIONÄR sehe aus fundamentaler Sicht ein absolut attraktives Niveau bei Infineon erreicht. Charttechnisch müsse sich der DAX-Titel nun festigen. Nach der Übernahme peile der Vorstand ein Umsatzwachstum von neun Prozent, eine Segmentergebnis-Marge von 19 Prozent und eine Investitionsquote von 13 Prozent an. Der Konzern erwarte zudem Kostensynergien von jährlich 180 Mio. Euro bis 2022.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Infineon-Aktie: