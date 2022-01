Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

38,78 EUR -2,11% (18.01.2022, 14:13)



XETRA-Aktienkurs Infineon-Aktie:

38,82 EUR -1,90% (18.01.2022, 14:01)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



NASDAQ OTC-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 50.280 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2021 (Ende September) einen Umsatz von rund 11,1 Milliarden Euro und gehört zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com. (18.01.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des deutschen Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Die Chipbranche boome wie schon lange nicht mehr. Auch in den kommenden Monaten dürfte es am Halbleitermarkt bei Angebot und Nachfrage eng bleiben. Infineon dürfte von diesem Trend profitieren. Im Vorfeld der Q1-Zahlen 2021/22 (3. Februar) würden daher auch immer mehr Analysten ihre positive Einschätzung bestätigen.Erst gestern habe sich die Goldman Sachs ("buy") zu Wort gemeldet: Analyst Alexander Duval, der größte Optimist bei Infineon, habe das Kursziel von 51,00 auf 52,50 Euro angehoben. Heute habe die britische Investmentbank Barclays die Einstufung auf "equal weight" mit einem Kursziel von 45 Euro bestätigt. In Erwartung eines weiteren Jahres geprägt von Gewinnsteigerungen im europäischen Tech-Hardware-Sektor habe Analyst Keagan Bryce-Borthwick in einer Branchenstudie von einem "Déjà-vu" gesprochen. Die jüngste Rotation heraus aus dem Tech-Sektor gebe den Anlegern zwar zu denken. Er sehe darin allerdings eine Gelegenheit, um gezielt nachzukaufen.Berenberg hebe ebenfalls den Daumen und sehe die Aktie weiter bei 48 Euro fair bewertet. Die Investitionen in der Halbleiterbranche dürften auf Jahre hinaus hoch bleiben, so Analystin Tammy Qiu. Denn die Chiphersteller verteilten ihre Ausgaben angesichts immer komplexerer Bauteile über längere Zeit. Bei Infineon sehe sie ein anhaltend gutes Preisumfeld bei weiter starker Nachfrage.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Infineon-Aktie: