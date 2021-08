XETRA-Aktienkurs Infineon-Aktie:

Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 46.700 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2020 (Ende September) einen Umsatz von mehr als 8,5 Milliarden Euro. Durch die Übernahme der US-amerikanischen Cypress Semiconductor Corporation im April 2020 gehört Infineon zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com. (04.08.2021/ac/a/d)



Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Urteil für die Aktie des Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF).Die Zahlen für das Q3 2020/21 (30.06.) seien aus Sicht des Analysten gemischt ausgefallen. So sei der Umsatz etwas weniger deutlich als von Jost erwartet um 25,2% y/y geklettert. Wachstumstreiber sei dabei die anhaltende Erholung im Automobilgeschäft gewesen, aber auch in allen anderen Segmenten hätten prozentual zweistellige Umsatzzuwächse verzeichnet werden können. Auch das Gesamtergebnis habe etwas unter der Erwartung von Jost gelegen, wohingegen das Nettoergebnis etwas besser als von ihm erwartet ausgefallen sei. Konzernchef Ploss habe bei Vorlage der Q3-Zahlen gesagt, dass die Nachfrage nach Halbleitern ungebrochen sei, dem stehe aber eine weiterhin angespannte Liefersituation gegenüber. Für das Geschäftsjahr 2020/21 (30.09.) erwarte Infineon u.a. weiterhin einen Konzernumsatz von etwa 11,0 (Vj.: 8,57) Mrd. Euro. Die Gesamtsegmentergebnismarge solle nun aber über 18,0% (bisher: ca. 18,0%; Vj.: 13,7%) liegen. Jost habe seine EPS-Erwartung für 2021e auf 0,74 (alt: 0,71) Euro angehoben (EPS 2022e: unverändert 0,99 Euro).In Erwartung eines positiven Gesamtertrags (12 Monate; Dividendenerwartung des Analysten: 0,27 Euro/Aktie) von <10% stuft Markus Jost, Analyst von Independent Research, die Infineon-Aktie weiterhin mit "halten" ein. Das Kursziel werde von 34,00 auf 35,50 Euro erhöht. (Analyse vom 04.08.2021)