Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

38,70 EUR +0,45% (25.10.2021, 10:19)



XETRA-Aktienkurs Infineon-Aktie:

38,795 EUR +0,48% (25.10.2021, 10:06)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



NASDAQ OTC-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 46.700 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2020 (Ende September) einen Umsatz von mehr als 8,6 Milliarden Euro. Durch die Übernahme der US-amerikanischen Cypress Semiconductor Corporation im April 2020 gehört Infineon zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com. (25.10.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des deutschen Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Der jüngste Newsflow habe gepasst: Ende September habe Infineon sein neues Werk für Leistungselektronik am Standort Villach (Österreich) eröffnet. Am 5. Oktober habe der DAX-Konzern dann auf seinem Kapitalmarkttag seine Prognose für das abgelaufene Geschäftsjahr 2020/21 bestätigt und einen Ausblick auf das Geschäftsjahr 2021/22 gegeben. Die Investoren seien zufrieden. Die Infineon-Aktie habe am Freitag ein neues Kaufsignal geliefert."Das Jahr wird ein starkes Jahr", habe der Vorstandsvorsitzende Reinhard Ploss auf dem Kapitalmarkttag erklärt. Der Anfang sei gemacht: Der DAX-Titel habe ein neues Mehrjahreshoch erreicht und notiere damit so hoch wie zuletzt im Jahr 2001.Ein Ende der Fahnenstange sei damit aber noch nicht erreicht. Der heimische Chipriese profitiere von der strukturellen Nachfrage aus den Bereichen Elektromobilität, Fahrerasisstenzsysteme und Erneuerbare Energien. Strukturelle Kostenverbesserungen, steigende Preise und der Trend zu höherwertigen Systemlösungen dürften sich positiv auf die Margen auswirken. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten laute aktuell 42 Euro.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Infineon-Aktie: