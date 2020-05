Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

17,30 EUR +0,44% (15.05.2020, 08:59)



Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:

16,86 EUR -3,17% (14.05.2020)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit etwa 41.400 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2019 (Ende September) einen Umsatz von rund 8 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier nter dem Symbol "IFNNY" notiert. (15.05.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipkonzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Auch wenn sich die Infineon-Aktie zuletzt recht volatil gezeigt habe: Die Grundtendenz sei positiv. Vom Corona-Crash-Tief bei 10,13 Euro am 19. März habe sich der Titel mittlerweile deutlich lösen können. In den letzten Tagen hätten zwar wieder die Bären dominiert. Doch zum Wochenschluss würden sich die Bullen wieder zurückmelden.An der Ausgangslage habe sich wenig geändert: Die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie seien enorm und würden auch an Infineon nicht spurlos vorbei gehen. Vor allem in dem für den Konzern wichtigen Bereich Automotive würden im laufenden Jahr starken Einschnitte erwartet. Bei rückläufigen Umsätzen solle die Marge sinken. Doch das sei alles bekannt und bereits im Kurs eingepreist worden.Durch den abgeschlossenen Kauf von Wettbewerber Cypress Semiconductor erschließe der DAX-Konzern zusätzliche Wachstumspotenziale in den Bereichen Automobil, Industrie und Internet der Dinge und mache das Geschäftsmodell noch robuster - nicht nur in Zeiten von Corona ein wichtiger Schritt. Die Technologieportfolios beider Gesellschaften ergänzten sich. Infineon komme mit der Cypress-Übernahme seinem Ziel näher, komplette Systeme aus einer Hand anzubieten, statt nur einzelne Produkte im Programm zu haben. Mittel- und langfristig dürfte sich der Deal rentieren.