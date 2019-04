Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 40.100 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2018 (Ende September) einen Umsatz von 7,6 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (04.04.2019/ac/a/d)



Die Infineon-Aktie (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) hat in den vergangenen Tagen eine regelrechte Berg- und Talfahrt hingelegt, die den DAX-Wert zunächst auf weniger als 17,50 Euro einbrechen, dann wieder auf 19,57 Euro steigen ließ, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Grund für zwischenzeitlichen Absturz sei eine Gewinnwarnung gewesen. Wegen der nachlassenden Autonachfrage in China und globaler wirtschaftlicher Unsicherheiten würden das Umsatzplus und die Profitabilität geringer ausfallen als bisher erwartet, habe das Unternehmen mitgeteilt. Für den Umsatz 2019 stelle der Konzern nunmehr ein Wert von 8,0 Mrd. Euro in Aussicht - plus/minus 2%. Gegenüber dem Vorjahr entspreche das einem Wachstum von 5,3%. Im Februar habe Infineon noch etwa 9% angepeilt. Die konzernweite Umsatzrendite (Segmentergebnis-Marge) sehe Infineon nun nur noch bei 16%, anstelle bei 17,5%.Dass sich die Aktie von dem Rückschlag so schnell habe erholen können, habe unter anderem an den besser als erwartet ausgefallenen Zahlen des Apple-Zulieferers Foxconn gelegen. Zudem habe sich die Stimmung in den chinesischen Industriebetrieben im März trotz des Handelsstreits mit den USA überraschend deutlich aufgehellt. Experten würden das als Indiz werten, dass das Schlimmste im Reich der Mitte bereits überstanden sein könnte, und es nun doch nicht zu einer harten Landung komme. (Ausgabe 13/2019)