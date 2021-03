Börsenplätze Infineon-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

34,45 EUR -0,58% (18.03.2021, 08:58)



XETRA-Aktienkurs Infineon-Aktie:

34,24 EUR -0,84% (17.03.2021)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Deutschland Infineon-Aktie:

IFX



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 46.700 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2020 (Ende September) einen Umsatz von mehr als 8,5 Milliarden Euro. Durch die Übernahme der US-amerikanischen Cypress Semiconductor Corporation im April 2020 gehört Infineon zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com. (18.03.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Chipkonzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Es würden immer mehr: Goldman Sachs ("buy") sei mit einem Kursziel von 42,30 Euro lange Zeit der Superbulle bei Infineon gewesen. Doch zwischenzeitlich habe Berenberg nachgelegt und den fairen Wert auf 45 Euro angehoben. Kurz darauf habe die Investmentbank Oddo BHF das Kursziel auf 44 Euro hochgesetzt. Ebenfalls im "Club der 40er": Bernstein Research (43 Euro) und die DZ BANK mit einem fairen Wert von 42 Euro. Nun habe auch die Commerzbank nachgelegt.Analyst Florian Treisch habe das Kursziel für die Aktie des Chipherstellers von 30 auf 43 Euro angehoben und seine Kaufempfehlung bestätigt. Er habe seine Schätzungen für den Halbleiterhersteller mit Blick auf Elektrifizierung der Autobranche und den Auswirkungen für die Zulieferer aktualisiert, so der Experte. In dem neuen Ziel kämen auch die Bewertungen anderer Branchenunternehmen zum Ausdruck. Infineon bleibe sein "Hardware-Top-Pick".Vom Corona-Crash-Tief vor rund einem Jahr bei 10,13 Euro habe die Infineon-Aktie knapp 265 Prozent an Wert zulegen können. Dabei sei am 1. März mit 36,96 Euro ein neues Mehrjahreshoch markiert worden. Im Anschluss sei die Aktie in den Konsolidierungsmodus übergegangen.Auch wenn viele Analysten zuletzt ihre Kursziele angehoben hätten, deute einiges darauf hin, dass die Infineon-Aktie nach der dynamischen Aufwärtsbewegung der letzten Monate in eine etwas ruhigere Gangart gewechselt sei.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link