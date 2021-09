Börsenplätze Infineon-Aktie:



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 46.700 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2020 (Ende September) einen Umsatz von mehr als 8,6 Milliarden Euro. Durch die Übernahme der US-amerikanischen Cypress Semiconductor Corporation im April 2020 gehört Infineon zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com. (27.09.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Infineon habe Analysten und Investoren für den 5. Oktober zum virtuellen Kapitalmarkttag geladen. Auf der Veranstaltung werde Vorstand Reinhard Ploss möglicherweise auch eine Prognose für das kommende Fiskaljahr 2021/22 abgeben. Die Aktie des heimischen Chipriesen habe das Mehrjahreshoch weiter im Blick.Zu den wichtigsten Themen auf dem virtuellen Kapitalmarkttag würden gehören: Strategie und wesentliche Erfolgsfaktoren, strukturelle Wachstumstreiber in den Zielmärkten, Entwicklung im Bereich Hochleistungschips, Integration von Cypress und Synergieeffekte, operative Ziele sowie Nachhaltigkeit/ESG.Die Schweizer Großbank UBS ("buy") habe das Kursziel für die DAX-Aktie vor dem Event von 43 auf 45 Euro angehoben. Das Management könnte einen Ausblick auf das am 1. Oktober beginnende Fiskaljahr 2021/22 geben, so Analyst Francois-Xavier Bouvignies. Eine Änderung der langfristigen Ziele erwarte er jedoch nicht.Bei Analysten und Investoren kämen die Aktivitäten von Ploss und Co gut an. Die Aktie befinde sich seit einiger Zeit im Aufwind. Das nächste Ziel laute weiter 40 Euro.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Derivate auf Infineon befinden sich im Hebel-Depot von DER AKTIONÄR.