Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit etwa 41.400 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2019 (Ende September) einen Umsatz von rund 8 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (09.07.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipkonzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Die Bedeutung der Halbleiter hätten in der Autoindustrie in den letzten Jahren stark zugenommen. Dieser Trend dürfte sich in Zukunft noch beschleunigen. Davon sollte auch Infineon profitieren. Die Aktie notiere weiter knapp unter ihrem Jahreshoch.Infineon erziele derzeit rund 43 Prozent des Gesamtumsatzes mit den Chips für die Autoindustrie. Im zweiten Quartal 2019/20 hätten die Umsätze hier um zwei Prozent auf 846 Millionen Euro zugelegt, bei einer Segmentergebnis-Marge von 6,0 Prozent (Q1: 8,1 Prozent).Die mittelfristigen Aussichten im Geschäft mit den Autochips seien gut. Infineon gehöre eindeutig zu den Profiteuren der kommenden Entwicklung. Und die habe es in sich: "Die internationale Automobilindustrie ist zurzeit doppelt gefordert. Sie muss die Auswirkungen der Corona-Krise verkraften und gleichzeitig den grundlegenden Umbruch der Branche bewältigen. Elektromobilität und autonomes Fahren werden sich noch in diesem Jahrzehnt vom Nischen- zum Massenmarkt entwickeln", heiße es in einer aktuellen Studie von Bain & Company. "Die aktuelle Krise kann diesen Wandel in Teilen beschleunigen oder verzögern, aber verhindern wird sie ihn nicht", seien die Experten der Unternehmensberatung überzeugt.Als Zulieferer und potenzieller Profiteur sei Infineon für den dynamischen Wandel gut vorbereitet. Durch den Zukauf des US-Wettbewerbers Cypress Semiconductor sei der DAX-Konzern weltweit zur Nummer eins der Chip-Hersteller für den Automobilmarkt aufgestiegen. Die Technologieportfolios beider Gesellschaften hätetn sich ergänzt. Infineon komme mit der Cypress-Übernahme seinem Ziel näher, komplette Systeme aus einer Hand anzubieten, statt nur einzelne Produkte im Programm zu haben.Kurzfristig laufe das operative Geschäft im AVT-Segment zwar noch etwas unrund. Mit dem Umschwung vom Verbrennungsmotor zum Elektroauto und der voranschreitenden Entwicklung selbstfahrender Autos dürfte das Wachstum mittelfristig hier allerdings wieder spürbar anziehen.Das Fazit habe Bestand: Seit dem Corona-Crash-Tief Mitte März bei 10,13 Euro habe die Infineon-Aktie ihren Wert bereits verdoppeln können. Knapp unter der 22-Euro-Marke sei den Bullen dann aber die Puste ausgegangen. Mit dem Sprung über das bisherige Jahreshoch bei 21,78 Euro dürfte sich die Aufwärtsbewegung weiter fortsetzen, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.07.2020)