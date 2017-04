Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 36.300 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2016 (Ende September) einen Umsatz von rund 6,5 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (21.04.2017/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - Die Analysten der BNP Paribas nehmen in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly" die Aktie des Halbleiterherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Bei Infineon laufe der Betriebsmotor rund. Der Chiphersteller, der überwiegend die Automobilindustrie beliefere, hebe die Prognose für das laufende Geschäftsjahr an. Vorstandsvorsitzender Reinhard Ploss rechne mit einem Anstieg des Umsatzes von 8 bis 11 Prozent und stelle eine Marge von 17 Prozent in Aussicht. Im vergangenen Geschäftsjahr habe der Umsatz bereits ähnlich stark zulegen können. Verantwortlich für das aktuelle Wachstum sei laut Ploss der hohe Auftragseingang aus der Automobilbranche, besonders aus China sei die Zahl der Neuaufträge stark gestiegen.Aber auch die Industriesparte "Industrial Power Control" freue sich über eine wachsende Nachfrage. Der Hersteller von Halbleiter- und Systemlösungen mit Sitz in Neubiberg habe zudem angekündigt, aufgrund der guten Entwicklung von Umsatz und Auftragseingängen weitere Investitionen vornehmen zu wollen. Insgesamt solle rund eine Milliarde Euro in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte investiert werden. Der Aktienkurs des Unternehmens habe allerdings einen Teil der positiven Meldungen bereits vorweggenommen und sei Ende März zum ersten Mal seit 15 Jahren auf 18 Euro und mehr gestiegen. Seit dem Tief aus dem Februar 2016 sei die Aktie um rund 80 Prozent nach oben geklettert.Derzeit konsolidiert die Infineon-Aktie nach dem starken Ausbruch knapp über der 18-Euro-Marke, so die Analysten der BNP Paribas. (Analyse vom 21.04.2017)Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:18,315 EUR -1,11% (21.04.2017, 12:35)