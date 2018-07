Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:

21,44 EUR +2,39% (05.07.2018, 12:38)



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

21,45 EUR +1,76% (05.07.2018, 12:48)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiter-lösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit etwa 37.500 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2017 (Ende September) einen Umsatz von rund 7,1 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (05.07.2018/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Friebel von Independent Research:Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) von 26,00 Euro auf 23,50 Euro.Seit der Halbleiter-Konzern die langfristigen Zielsetzungen angepasst habe, sei der Aktienkurs um 15,3% deutlich gesunken. Einerseits habe dies an einem allgemein schwachen Aktienmarktumfeld, andererseits aber auch an gestiegenen Risiken für die Halbleiterbranche bzw. für Infineon selbst gelegen. Das Wirtschaftswachstum schwäche sich ab, für die für Infineon sehr wichtige Automobilbranche (Umsatz Automotive H1 2017/18 (31.03.): 43,8%) sollte nach Ansicht des Analysten der Gegenwind im zweiten Halbjahr 2018 zunehmen und auch der Handelskonflikt könnte für Infineon Probleme mit sich bringen. So sei der gestrige Kursrutsch (04.07.: -1,9%) der Meldung über ein drohendes Importverbot Chinas für Produkte des US-Chiphersteller Micron Technology geschuldet gewesen.Rückenwind dürfte der DAX-Titel aber derzeit noch vom EUR/USD-Wechselkurs bekommen. In seinem Ausblick für das Geschäftsjahr 2017/18 (30.09.) unterstelle Infineon einen EUR/USD-Wechselkurs von 1,25. In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres habe der Wechselkurs aber nur bei durchschnittlich 1,20 und aktuell sogar nur bei 1,17 (05.07. 09:30 Uhr) gelegen. Es sei daher nicht auszuschließen, dass der Konzern seinen Ausblick wechselkursbedingt Anfang August erhöhe.Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt seine Halteempfehlung für die Infineon-Aktie. (Analyse vom 05.07.2018)Börsenplätze Infineon-Aktie: