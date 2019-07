Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 40.100 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2018 (Ende September) einen Umsatz von 7,6 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (23.07.2019/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktie: Weiteren Gewinne bis ca. 18,24 EUR möglich - ChartanalyseDie Infineon-Aktie (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) markierte am 15. Juni 2018 ein Hoch bei 25,76 EUR, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Danach sei eine Abwärtsbewegung gestartet, die zu einem Tief bei 13,42 EUR geführt habe. Seit diesem Tief vom 18. Juni 2019 erhole sich der Chipwert stark. Dabei sei es im ersten Run zu einem Hoch bei 16,80 EUR gekommen. Die Aktie sei damit am EMA 50 gescheitert. Nach einem Rücksetzer bis minimal unter die Unterstützung bei 15,75 EUR habe Infineon die Erholung in den letzten Tagen fortgesetzt.Damit deute sich eine Fortsetzung der Erholung an. Diese könnte zu weiteren Gewinnen bis ca. 18,24 EUR, also an den EMA 200 führen. Ein Ausbruch darüber würde sogar weiteres Potenzial in Richtung des Abwärtstrends seit Juni 2018 bei aktuell ca. 20,54 EUR freisetzen. Sollte Infineon aber wieder unter 16,80 EUR abfallen, müsste mit einem erneuten Test der Unterstützung bei 15,75 EUR gerechnet werden. (Analyse vom 23.07.2019)Börsenplätze Infineon-Aktie:Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:17,07 EUR +2,34% (22.07.2019, 17:35)