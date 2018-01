Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 36.300 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2016 (Ende September) einen Umsatz von rund 6,5 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (18.01.2018/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktie: Starke Kursdynamik! ChartanalyseDas Wertpapier des Technologieunternehmens Infineon (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) weist eine übergeordnet positive Bilanz auf, in der es zuletzt gelungen ist, bis auf ein Verlaufshoch von 25,44 Euro im November 2017 anzusteigen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Nach einer kurzfristigen Konsolidierung zurück auf das Niveau von 21,89 Euro und der dort verlaufenden Aufwärtstrendlinie hätten Bullen ihre Arbeit wieder aufgenommen und die Infineon-Aktie bis an die obere Begrenzungslinie um 25,00 Euro rauf getrieben. Dabei stehe einem Folgekaufsignal jetzt nur der Widerstandsbereich von grob 25,44 Euro im Wege, der bei der aktuell vorliegenden Kursdynamik bald fallen und weitere Gewinne mit sich bringen könnte.Derzeit tendiere das Wertpapier von Infineon noch in seiner kurzfristigen Keilformation. Gelinge aber ein Ausbruch per Wochenschlusskurs darüber, könnte die Infineon-Aktie weiter profitieren und kurzfristig bis in den Bereich von 26,80 Euro vordringen. Darüber könne es dann sogar bis an die Zwischenhochs aus 2002 bei 29,30 Euro weiter rauf gehen.Börsenplätze Infineon-Aktie:Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:24,78 EUR +4,21% (18.01.2018, 12:54)