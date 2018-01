Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 36.300 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2016 (Ende September) einen Umsatz von rund 6,5 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (18.01.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von Michael Schröder, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Michael Schröder von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Die Halbleiterindustrie boome. Der Halbleiter-Konzern wolle im laufenden Geschäftsjahr stärker wachsen als der Markt. "Die Boomphase könnte noch eine Weile anhalten", so Infineon-Chef Reinhard Ploss. Mit seinem Produktportfolio sehe sich Ploss gut gerüstet. Dank Megatrends wie dem Internet der Dinge, der Robotik und der steigenden Nachfrage nach automatisierten Produktionsmaschinen dürfte das Geschäft mit den Industriehalbleitern nachhaltig zulegen. Da die Software im Halbleitergeschäft im Zuge der Digitalisierung zunehmend an Bedeutung gewinne, wolle der Konzern auch hier seine Kompetenzen ausbauen.DER AKTIONÄR halte an seinem Fazit fest: Der Halbleiterhersteller profitiere insbesondere von der Entwicklung in der Automobilbranche. Durch die neuen Trends steige hier der Bedarf nach Halbleitern immer mehr. Bezahlt würden sich auch die Veränderungen in der Energiewelt machen. Durch Smart Home und Anwendungen der erneuerbaren Energien steige die Chip-Nachfrage ebenfalls stark. Gegenwind komme hingegen vom starken Euro. Da die Kosten überwiegend in Euro anfallen würden, wirke sich die starke Währung hier eher negativ aus.Börsenplätze Infineon-Aktie:Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:24,78 EUR +4,21% (18.01.2018, 12:54)