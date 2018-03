Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:

ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiter-lösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit etwa 37.500 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2017 (Ende September) einen Umsatz von rund 7,1 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (15.03.2018/ac/a/d)







Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktie: Aktueller Rücksetzer für Aufstockung ganz attraktiv - AktienanalyseDie Infineon-Aktie (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) präsentiert sich trotz des jüngsten Rücksetzers noch bullisch, ein potenzieller Trendwechsel und Boden sind jetzt eine Option geworden, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Interessant erscheine der aktuelle Rücksetzer für eine Aufstockung ganz attraktiv.Fakt sei, Infineon habe im Bereich von 25 Euro vor Kurzem ein mehrwöchiges Doppeltop aufgestellt und anschließend regelkonform zur Unterseite auf das Niveau von grob 21,00 Euro zurückgesetzt. Dort aber habe in einer zeitlich kleineren Ausdehnung ein Doppelboden etabliert werden können, der dem Doppeltop entgegen wirke.