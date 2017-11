Kursziel

Infineon-Aktie

(EUR) Rating

Infineon-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 25,50 Overweight J.P. Morgan Sandeep Deshpande 10.11.2017 21,20 Neutral Goldman Sachs Alexander Duval 03.11.2017 26,00 Buy UBS David Mulholland 01.11.2017 24,00 Outperform Credit Suisse Achal Sultania 24.10.2017 23,00 Buy Commerzbank Thomas Becker 23.10.2017 - Halten DZ BANK Harald Schnitzer 19.10.2017 29,00 Buy Merrill Lynch Adithya Metuku 17.10.2017 21,25 Buy Citigroup Amit Harchandani 16.10.2017 18,00 Underperform BNP Paribas Jerome Ramel 13.10.2017 17,20 Equal-weight Barclays Capital Andrew Gardiner 12.10.2017 21,50 Buy Baader Bank Günther Hollfelder 11.10.2017 11,00 Underweight Morgan Stanley Francois Meunier 06.10.2017 22,50 Buy Kepler Cheuvreux Sebastien Sztabowicz 02.10.2017 22,00 Halten Independent Research Markus Friebel 02.10.2017 20,00 Buy Berenberg Bank Tammy Qiu 19.09.2017 21,00 Outperform Bernstein Research Pierre Ferragu 09.08.2017

Börsenplätze Infineon-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:

23,52 EUR +1,05% (10.11.2017, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

23,575 EUR +1,62% (10.11.2017, 22:25)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 36.300 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2016 (Ende September) einen Umsatz von rund 6,5 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (13.11.2017/ac/a/d)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 29,00 Euro oder 11,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Infineon-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Infineon Technologies AG wird am 14. November die Ergebnisse des vierten Geschäftsquartals und des Geschäftsjahres 2017 präsentieren.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Infineon-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von Merrill Lynch. Die US-Investmentbank hat das Kursziel für den Titel spürbar von 21,60 auf 29,00 Euro erhöht und das Rating "buy" bestätigt. Das Wachstum des Chipkonzerns dürfte einen Gang höher schalten, schrieb Analyst Adithya Metuku in einer Studie vom 17. Oktober. Metuku habe dabei vor allem auf die starke Position im Halbleitermarkt für die Automobilindustrie verwiesen. Die Aktie sei unterbewertet und reif für eine Neubewertung. Kursrückschläge seien Kaufchancen.Goldman Sachs hat jedoch die Bewertung für Infineon vor den Zahlen zum vierten Geschäftsquartal auf "neutral" mit einem Kursziel von 21,20 Euro belassen. Umsatz und operatives Ergebnis (bereinigtes EBIT) des Halbleiterkonzerns dürften im Bereich der durchschnittlichen Markterwartungen ausgefallen sein, schrieb Analyst Alexander Duval am 3. November in einer Studie.Pierre Ferragu, Analyst vom US-Analysehaus Bernstein Research, blickte in einer Branchenstudie vom 9. August in die Zukunft mobiler Netze. Demnach werde 5G-Breitbandtechnologie einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung der Infrastruktur leisten. Allerdings dürfte die nächste Netzgeneration in vielen Märkten nur schleppend eingeführt werden. Netzausrüster sollten daher nicht auf eine großspurige Investitionswelle hoffen. Infineon dürfte aber mit seinen Chips zur Energieoptimierung ein großer Profiteur sein. Pierre Ferragu hat für den Titel die "outperform"-Einstufung mit einem Kursziel von 21 Euro bekräftigt.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Infineon-Aktie auf einen Blick: