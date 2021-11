Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Infineon-Aktie auf einen Blick:



Kursziel

Infineon-Aktie

(EUR) Rating

Infineon-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 45,00 Buy UBS Francois-Xavier Bouvignies 26.11.2021 47,00 Overweight J.P. Morgan Sandeep Deshpande 25.11.2021 51,00 Buy Goldman Sachs Alexander Duval 16.11.2021 48,00 Kaufen DZ BANK Dirk Schlamp 15.11.2021 47,00 Kaufen RBI Leopold Salcher 15.11.2021 44,00 Halten Independent Research Markus Jost 12.11.2021 45,00 Equal-weight Barclays Capital Keagan Bryce-Borthwick 11.11.2021 48,00 Buy Berenberg Bank Tammy Qiu 11.11.2021 47,40 Outperform Credit Suisse Jakob Bluestone 11.11.2021 50,00 Buy Deutsche Bank Johannes Schaller 11.11.2021 46,00 Buy Kepler Cheuvreux Sebastien Sztabowicz 11.11.2021 47,00 Kaufen NORD/LB Wolfgang Donie 11.11.2021



Börsenplätze Infineon-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

40,265 EUR -2,89% (26.11.2021, 15:54)



XETRA-Aktienkurs Infineon-Aktie:

40,545 EUR -1,85% (26.11.2021, 15:40)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



NASDAQ OTC-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 50.280 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2021 (Ende September) einen Umsatz von rund 11,1 Milliarden Euro und gehört zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com. (26.11.2021/ac/a/d)







Neubiberg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des deutschen Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 51,00 oder 44,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Infineon-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Infineon Technologies AG hat am 10. November die Zahlen zum 4. Quartal 2021 bekannt gegeben.Wie der Aktienanalyse der Raiffeisen Bank International AG vom 10. November zu entnehmen ist, sei der Gesamtumsatz im Jahresvergleich um 21,2% auf EUR 3,01 Mrd. (Konsens: EUR 2,94 Mrd.) gestiegen, das sequenzielle Wachstum habe dabei beachtliche 10,5% betragen. Das Segmentergebnis des Gesamtkonzerns habe sich um 62,5% auf EUR 616 Mio. (Konsens: EUR 558 Mio.) erhöht, die korrespondierende Segmentergebnis-Marge habe sich im Vergleich zum Vorjahresquartal von 15,2% auf 20,5% verbessert. Der Nettogewinn in Höhe von EUR 464 Mio. habe ebenfalls recht deutlich über den Analystenschätzungen von EUR 319 Mio. gelegen.Das zweitgrößte Segment "Power & Sensor Systems" (Lösungen für Power Management, Sensorik und Datenübertragung) habe ein Umsatzwachstum von 24,5% auf EUR 945 Mio. erzielt und damit das beste Wachstum aller Segmente erzielen können. Hier habe sich die ohnehin beträchtlich über dem Konzernschnitt liegende Profitabilität (Segmentergebnis-Marge) nochmals um 170 Basispunkte auf 29,2% verbessert.Infineon erwarte für das Geschäftsjahr 2021/22 basierend auf einem EUR/USD-Wechselkurs von 1,20 einen Gesamtumsatz von EUR 12,7 Mrd. (+/- EUR 500 Mio.), dies impliziere ein Wachstum ggü. dem Geschäftsjahr 2020/21 von rund 15%. Die Segmentergebnis-Marge solle im Mittel der Umsatzspanne voraussichtlich etwa 21% betragen. Bei beiden Kennzahlen liege Infineon über dem aktuellen Konsens, beim Umsatz um rund 1% bzw. bei der Segmentergebnis-Marge um 100 Basispunkte. Die geplanten Investitionen lägen bei etwa EUR 2,4 Mrd. Für das laufende Q1 prognostiziert das Unternehmen einen Umsatz von rund EUR 3 Mrd. bei einer Segmentergebnis-Marge von ebenfalls 21%, so die Raiffeisen Bank International AG in ihrer Aktienanalyse.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Infineon-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von Goldman Sachs. Die US-Investmentbank hat die Einstufung für den Titel auf "buy" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. Angesichts des weltweiten Dekarbonisierungs-Trends und solider Profitabilitätsverbesserung sei das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken günstig, schrieb Analyst Alexander Duval in einer am 16. November vorliegenden Studie mit Blick auf die Papiere der Münchner.Auch die Ergebnisentwicklung sei besser als erwartet verlaufen (z.B. Gesamtsegmentergebnis: +62,5% auf 616 (Vj.: 379; Q3 2020/21: 496; Analystenprognose: 554; Marktkonsens: 562) Mio. Euro (Gesamtsegmentergebnismarge: 20,5% (Vj.: 15,2%; Q3 2020/21: 18,2%))). Zudem zeige sich Infineon bezüglich der Margenentwicklung im laufenden Geschäftsjahr optimistischer und stelle nun eine Gesamtsegmentergebnismarge von etwa 21% in Aussicht. Noch Anfang Oktober sei Infineon hier von ca. 20% ausgegangen.Markus Jost von Independent Research habe seine Prognosen für 2021/22e erhöht (u.a. EPS: 1,23 (alt: 1,11) Euro), für 2022/23e prognostiziere er erstmals ein EPS von 1,35 Euro sowie eine Dividende von 0,33 Euro/Aktie.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Infineon-Aktie?