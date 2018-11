Kursziel

Infineon-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 25,40 Buy Goldman Sachs Alexander Duval 07.11.2018 24,00 Buy UBS AG - 29.10.2018 20,80 Kaufen DZ BANK Harald Schnitzer 25.10.2018 21,50 Neutral BNP Paribas Jerome Ramel 17.10.2018 23,00 Kaufen Independent Research Markus Friebel 11.10.2018 28,50 Buy Kepler Cheuvreux Sebastien Sztabowicz 04.10.2018 25,60 Outperform Credit Suisse Achal Sultania 03.10.2018 25,50 Overweight J.P. Morgan Sandeep Deshpande 03.10.2018 30,00 Buy Deutsche Bank Robert Sanders 02.10.2018 20,00 Underweight Barclays Capital Andrew Gardiner 02.08.2018 27,00 Buy Berenberg Bank Tammy Qiu 02.08.2018 25,50 Kaufen Nord LB Wolfgang Donie 02.08.2018 28,00 Buy Société Générale Aleksander Peterc 02.08.2018 26,00 Buy Warburg Research Malte Schaumann 02.08.2018 25,50 Buy Baader Bank Günther Hollfelder 01.08.2018 29,00 Buy Commerzbank AG Sebastian Growe 01.08.2018 29,00 Buy S&P Capital Tan Jun Zhang 01.08.2018 23,50 Halten LBBW Ralph Szymczak 01.08.2018

17,605 EUR -0,34% (09.11.2018, 10:49)



17,745 EUR +0,74% (09.11.2018, 11:00)



ISIN: DE0006231004



623100



IFX



IFNNF



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiter-lösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit etwa 37.500 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2017 (Ende September) einen Umsatz von rund 7,1 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (09.11.2018/ac/a/d)







Neubiberg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des deutschen Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 30,00 Euro oder 20,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Infineon-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Infineon Technologies AG wird am 12. November ihre Ergebnisse zum 4. Quartal 2018 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Infineon-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von der Deutschen Bank. Die Einstufung wurde auf "buy" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Das Geschäft mit 3D-Bildsensoren wachse sehr schnell, berge aber immer noch ein großes Investmentpotenzial, schrieb Analyst Robert Sanders in einer am 2. Oktober vorliegenden Branchenstudie. Im laufenden Jahr seien die Sektoraktien aufgrund technischer Herausforderungen und eines gewissen Kostendrucks jedoch merklich abgesackt und damit entsprechend attraktiv. Infineons Sensor-Partnerschaft mit pmd Technologies sei aktuell hingegen kaum ein bedeutender Kurstreiber für den Chiphersteller, könnte aber noch eine bedeutendere Rolle spielen.Eine der niedrigsten Kursprognosen für Infineon stammt dagegen von der DZ BANK. Der dort zuständige Analyst hat den fairen Wert von 26,40 auf 20,80 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "kaufen" belassen. Die Aktie des Chipkonzerns sei zuletzt wegen zurückhaltender Ausblicke anderer Branchenwerte unter Druck geraten, schrieb Analyst Harald Schnitzer in einer Studie vom 25. Oktober. Der Analyst habe zwar seine Schätzungen gesenkt, halte die im Kurs eingearbeiteten Sorgen aber für überzogen. Die Prognose für das laufende Geschäftsjahr dürfte Infineon erreichen.Laut Markus Horntrich, Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", erwartet Infineon für das am 30. September endende Geschäftsjahr 2017/18 ein Umsatzwachstum von 6,4 bis 7,4 Prozent. Vor allem das Geschäft mit Leistungshalbleitern für Automobile und Industrie solle dabei deutlich zulegen. Die operative Marge sehe der Konzern bei 17,5 Prozent. Analysten würden mit einem Umsatz- und Gewinnzuwachs für das vierte Quartal und das Gesamtjahr rechnen. Der Umsatz solle im Septemberquartal von 1,8 Milliarden auf gut 2 Milliarden Euro steigen. Das operative Ergebnis (EBIT) werde zwischen 321 Millionen auf 389 Millionen Euro erwartet. Spekulativ orientierte Anleger können vor den Zahlen mit einem Drittel der geplanten Position einsteigen, so Markus Horntrich weiter in einer Aktienanalyse vom Freitag, 9. November.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Infineon-Aktie auf einen Blick: