Kursziel

Infineon-Aktie

(EUR) Rating

Infineon-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 22,00 Outperform Credit Suisse Naim Abdulla 05.12.2018 25,00 Buy Société Générale Aleksander Peterc 19.11.2018 24,00 Buy UBS AG David Mulholland 15.11.2018 25,50 Buy Baader Bank Günther Hollfelder 14.11.2018 18,50 Underweight Barclays Capital Andrew Gardiner 13.11.2018 27,00 Buy Berenberg Bank Tammy Qiu 13.11.2018 23,00 Buy CFRA Tan Jun Zhang 13.11.2018 25,00 Buy Deutsche Bank Johannes Schaller 13.11.2018 24,20 Buy Goldman Sachs Alexander Duval 13.11.2018 21,00 Overweight J.P. Morgan Sandeep Deshpande 13.11.2018 24,00 Buy Kepler Cheuvreux Sebastien Sztabowicz 13.11.2018 23,00 Kaufen Nord LB Wolfgang Donie 13.11.2018 20,80 Kaufen DZ BANK Harald Schnitzer 12.11.2018 21,50 Kaufen Independent Research Markus Friebel 12.11.2018 26,00 Buy Warburg Research Malte Schaumann 12.11.2018 17,00 Halten LBBW Ralph Szymczak 12.11.2018



Börsenplätze Infineon-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:

17,66 EUR -0,62% (10.12.2018, 12:08)



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

17,645 EUR +0,66% (10.12.2018, 12:23)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 40.100 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2018 (Ende September) einen Umsatz von 7,6 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (10.12.2018/ac/a/d)







Neubiberg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des deutschen Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 27,00 Euro oder 17,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Infineon-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Infineon Technologies AG hat am 12. November die Zahlen zum 4. Quartal 2018 bekannt gegeben.Laut der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 12. November haben erhöhte Rückstellungen in Zusammenhang mit der Insolvenz von Qimonda dem Halbleiterhersteller Infineon das Ergebnis im vierten Quartal verdorben. Der Konzernüberschuss sei in den Monaten Juli bis September im Vergleich zum Vorjahr um 20 Prozent auf 141 Millionen Euro gesunken. Im fortgeführten Geschäft habe Infineon den Gewinn von 177 Millionen auf 300 Millionen Euro steigern können. Die gestiegenen Rückstellungen stünden in Verbindung mit einer Klage des Insolvenzverwalters von Qimonda.Abseits dessen habe Infineon auch im Schlussquartal von einer robusten Halbleiternachfrage profitiert. Der Umsatz sei um 12 Prozent auf 2 Milliarden Euro gestiegen. Das operative Ergebnis (Segmentergebnis) habe um mehr als ein Fünftel auf 400 Millionen Euro zugenommen, die entsprechende Marge sei von 18 auf 19,5 Prozent gestiegen. Für das neue Geschäftsjahr 2018/19 (per 30. September) habe Infineon weiteres Wachstum angekündigt, das Geschäft mit Halbleitern für die Automobilindustrie solle dabei überdurchschnittlich zulegen. Das Unternehmen starte mit "gut gefüllten Auftragsbüchern", habe Infineon-Chef Reinhard Ploss erklärt. Für das typischerweise schwache erste Quartal erwartet der Konzern einen Umsatzrückgang, so die dpa-AFX weiter.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Infineon-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von der Privatbank Berenberg. Die Einstufung wurde nach Zahlen auf "buy" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Die Wachstumsprognosen des Halbleiterherstellers deuteten nicht auf eine nachhaltige Abschwächung hin, schrieb Analystin Tammy Qiu in einer am 12. November vorliegenden Studie. Angesichts der negativen Einstellung des Marktes zu Halbleiterwerten dürfte es aber einige Quartale dauern, bis sich die günstigen Aussichten auf den Kurs niederschlagen würden.Die niedrigste Kursprognose stammt dagegen von der LBBW. Investmentanalyst Ralph Szymczak hat die Infineon-Aktie in einer Aktienanalyse vom 12. November auch aufgrund des unsicheren chinesischen Marktes weiterhin mit "halten" eingestuft und sein Peergroup basiertes Kursziel von 23,50 EUR auf 17,00 EUR gesenkt.Hinsichtlich Q1 und 2019 sei Infineon auch dank positiver Währungseffekte anhaltend zuversichtlich und rechne mit einer guten Automobil- und einer schwächeren Security-bzw. Industrie-Chip-Nachfrage. Infineon übernehme das Dresdner Startup Silectra für 124 Mio. EUR und sichere sich dadurch u.a. Patente für eine innovative Sägetechnologie, mit der sich die Chip-Ausbeute je Waver deutlich erhöhen lasse.Chinas Automarkt sei in 10/2018 laut dem chinesischen PKW-Verband PCA um an Dynamik zunehmende 13,2% und damit den 5. Monat in Folge geschrumpft. Erstmals seit mind. 20 Jahren drohe damit in 2018 ein Rückgang der Absatzzahlen. Infineon habe sich auf die zukunftsträchtigen Themen Energieeffizienz, Mobilität und Sicherheit fokussiert. Infineon wolle auch nach der gescheiterten Wolfspeed-Übernahme über Akquisitionen wachsen, was in der volatilen Halbleiterbranche mit größeren Risiken behaftet sei und damit nach Erachten von Ralph Szymczak das Hauptrisiko für Infineon darstelle.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Infineon-Aktie?