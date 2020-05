Kursziel

Infineon-Aktie

(EUR) Rating

Infineon-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 18,50 Neutral Goldman Sachs Alexander Duval 18.05.2020 18,00 Equal weight Barclays Capital Andrew Gardiner 07.05.2020 24,00 Outperform Bernstein Research Mark Li 07.05.2020 21,00 Kauf Independent Research Markus Jost 07.05.2020 22,00 Buy Deutsche Bank Johannes Schaller 06.05.2020 18,50 Neutral J.P. Morgan Sandeep Deshpande 06.05.2020 19,50 Kaufen NORD/LB Wolfgang Donie 06.05.2020 23,50 Buy UBS AG David Mulholland 06.05.2020 16,00 Hold Kepler Cheuvreux Sebastien Sztabowicz 05.05.2020 22,00 Hold Warburg Research Malte Schaumann 05.05.2020



Börsenplätze Infineon-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:

17,804 EUR -1,74% (19.05.2020, 14:46)



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

17,99 EUR -1,02% (19.05.2020, 15:00)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit etwa 41.400 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2019 (Ende September) einen Umsatz von rund 8 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (19.05.2020/ac/a/d)







Neubiberg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des deutschen Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 24,00 oder 16,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Infineon-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Infineon Technologies AG hat am 5. Mai die Zahlen zum 2. Quartal 2020 veröffentlicht.Wie die Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX am 5. Mai meldet, habe Infineon im abgeschlossenen zweiten Geschäftsquartal etwa so abgeschnitten, wie von Experten erwartet. Der Umsatz sei im Vergleich zum Vorquartal um rund vier Prozent auf fast zwei Milliarden Euro gestiegen. Das operative Ergebnis (Segmentergebnis) sei hingegen um acht Prozent auf 274 Millionen Euro gesunken. Die Marge sei von 15,5 auf 13,8 Prozent gefallen. Ohne Sondereffekte wäre sie aber leicht gestiegen.Unter dem Strich sei der Konzernüberschuss um 15 Prozent auf 178 Millionen Euro eingebrochen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sei das Segmentergebnis sogar um 17 Prozent abgesackt, der Überschuss sei um fast ein Viertel zurückgegangen. Dagegen habe der Umsatz auf Vorjahresniveau verharrt. Wegen der teils starken Schwankungen würden Geschäftszahlen in der Halbleiterbranche üblicherweise mit dem Vorquartal verglichen.Der Chiphersteller Infineon rechne im laufenden Geschäftsjahr wegen der Corona-Pandemie mit einem Umsatzrückgang. 2020 dürften die Erlöse mit 7,6 Milliarden Euro um 5 Prozent niedriger liegen als im Vorjahr. Inklusive des kürzlich übernommenen US-Konkurrenten Cypress Semiconductor solle der Umsatz bei etwa 8,4 Milliarden Euro liegen, plus oder minus 5 Prozent. Die Segmentergebnis-Marge solle rund 12 Prozent erreichen. Im vergangenen Jahr waren die Erlöse auf rund 8 Milliarden Euro gestiegen, die operative Marge hatte 16,4 Prozent erreicht, so die dpa-AFX weiter.Bei der britischen Investmentbank Barclays wurde Infineon dagegen mit einem Kursziel von 18 Euro und dem Rating "equal-weight" eingestuft. Die starke Ausrichtung des Halbleiterkonzerns auf die krisenanfällige Autobranche belaste das Geschäft erheblich, schrieb Analyst Andrew Gardiner in einer am 7. Mai vorliegenden Studie. Immerhin entspreche der neue Ausblick auf 2020 weitgehend den Markterwartungen.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Infineon-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Infineon-Aktie auf einen Blick: